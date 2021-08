Co w trakcie ślubu swojego byłego partnera robiła Julia Wieniawa? Wraz z Nikodemem Rozbickim wybrali się na wielką podróż po całej Europie. W miniony weekend odwiedzili Paryż i dzięki temu Julia mogła spełnić swoje wielkie marzenia! Jakie? Sprawdźcie!

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki szaleją w paryskim Disneylandzie

W miniony weekend obył się ślub Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Zarówno panna młoda, jak i pan młody prezentowali się w swoich kreacjach zjawiskowo. Aktorka miała podczas wesela aż dwie suknie, a jedną z atrakcji w dniu ślubu było pojawienie się... pięknego białego konia. Emocje do dziś jeszcze nie opadły, co rusz pojawiają się nowe fakty w sprawie uroczystości. Młodej parze gratulacje złożyła nawet była dziewczyna Antka, Laura Breszka.

Tymczasem Julia Wieniawa w dniu ślubu swojego byłego chłopaka Antka Królikowskiego, postanowiła wybrać się w podróż dookoła Europy. Oczywiście nie sama, lecz ze swoim obecnym ukochanym Nikodemem Rozbickim. Eurotrip rozpoczęli od przygody w Amsterdamie, by po kilku dniach wyruszyć do Paryża. W stolicy Francji zakochani zameldowali się w jednym z najbardziej eksluzywnych hoteli świata - InterContinental Paris LeGrand, gdzie cena za noc waha się w okolicach 2000 złoty. Hotel jest ulokowany w samym centrum Paryża z przepięknym widokiem na Operę Garnier. Zakochani delektując się pobytem w Paryżu zwiedzili do tej pory takie miejsca jak muzeum Luwr, czy wieża Eiffla, lecz to nie te zabytki stanowiły dla aktorów największą atrakcję.

Julia i Nikodem najbardziej ucieszyli się z podróży do paryskiego Disneylandu - krainy tysiąca bajek. Wizyta w tym miejscu przypomniała im beztroskie lata dzieciństwa. Na ich twarzach od razu pojawił się uśmiech i szczęście. Szczególnym zachwytem napawało aktorów spotkanie z bohaterami bajki „Toy Story”.

Wizyta w Disneylandzie to nie tylko czas zwiedzania, ale też czas zabawy. Zakochani nie omieszkali skorzystać z przejażdżki na roallcosterze. Przejażdżka kolejką dostarczyła młodym wiele emocji i śmiechu. Tym samym udowodnili, że takie eskapady nie są im straszne i czasami warto oddać się szaleństwu chwili i zapomnieć o całym świecie.

Julia swoją stylizacją mocno upodobniła się do Jessie - bohaterki serii bajek „Toy Story”. Jak przyznała, był to efekt nieplanowany. Trzeba przyznać, że Wieniawa jako kowbojka prezentowała się niezwykle uroczo. Jako pamiątkę aktorka przywiezie do domu nie tylko wspomnienia i zdjęcia z Disneylandu, ale także laleczkę z podobizną Jessie.

Zanim zwiedzili Disneyland, udali się do najbardziej znanego muzeum we Francji. Wizyta w Luwrze zarówno dla Julki jak i Nikodema obfitowała w niezapomniane doznania. Po zdjęciach umieszczonych na Instagramie widać, że aktorzy podczas wizyty w muzeum byli bardzo zadowoleni i rozanieleni faktem, że mogą obcować z tyloma pięknymi dziełami sztuki. Obrazem, który zrobił na Julii piorunujące wrażenie, była oczywiście „Mona Lisa” autorstwa Leonardo da Vinci.

Fotografia Julii z pobytu we Francji wygląda imponująco. Młoda aktorka niczym hollywoodzka gwiazda ubrana w białą sukienkę na ramiączka w rozpuszczonych włosach usytuowana na tle Opery Garnier prezentuje się olśniewająco. Hotel, w jakim zatrzymali się młodzi zakochani, należy do jednego z najdroższych na świecie. Już sam widok z hotelu zapiera dech w piersiach, otóż turystom ukazuje się przepiękny gmach Opery Garnier.

Zawsze marzyłam o hotelu z widokiem, ale nie sądziłam, że aż z takim - napisała Wieniawa