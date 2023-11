Julia Wieniawa i Baron już od jakiegoś czasu spotykają się. Co prawda oboje początkowo starali się ukryć ten związek, ale zostali zdemaskowani umieszczając zdjęcia z wyjazdu na egzotyczne wakacje. Po powrocie do Warszawy paparazzi przyłapali jedną z najgorętszych par show-biznesu na wspólnych randkach, jednak do tego czasu para nie chodziła razem na oficjalne imprezy. Aż do teraz!

Julia Wieniawa i Baron razem na imprezie!

Para pojawiła się na jednej z warszawskich imprez, której gwiazdą była właśnie Julia Wieniawa. Młoda aktorka na wybiegu zaprezentowała się w bardzo seksownej cekinowej sukience z głębokim dekoltem. Baron towarzyszył jej podczas nieoficjalnej części eventu. Opinie na temat ich związku są bardzo podzielone, złośliwi twierdzą, że aktorka wybiera coraz starszych partnerów. Już Antek Królikowski był od gwiazdy kilka lat starszy, a aktorkę i muzyka z zespołu Afromental dzieli 14 lat różnicy. Co prawda para poznała się rok temu, ale ich związek rozpoczął się kiedy Wieniawa rozstała się z poprzednim chłopakiem. Oboje potwierdzili swój związek, publikując takie same zdjęcia z wyjazdu w góry na swoich kontach na Instagramie. Niedawno na telefonie Wieniawy można było zobaczyć też ich wspólne zdjęcie. Po dzisiejszym oficjalnym wyjściu już nikt nie będzie miał wątpliwości, że są razem!

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Baron bardzo chwalił Julię, która podczas tej imprezy była modelką:

Była super, bardzo mi się podobała - powiedział.

Julia Wieniawa i Baron pojawili się razem na imprezie

Choć nie pozowali ze sobą, z imprezy wyszli razem, trzymając się za rękę!

Wczoraj skupili na sobie uwagę wszystkich!

Julia Wieniawa w seksownej stylizacji

Te zdjęcia zdradziły, że są parą

