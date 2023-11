Julia Wieniawa i Aleksander Baron rozstali się! Taką informację podał Pudelek.pl, który twierdzi, że "para nie miała dla siebie czasu". Gwiazdy zaczęły spotykać się w lutym tego roku. Ich związek przetrwał niecałe siedem miesięcy.

Wieniawa i Baron byli jedną z najpopularniejszych par w show biznesie! Dzieliło ich aż 15 lat, jednak dla nich ta różnica nie stanowiła problemu. Dlaczego więc rozstali się?

Julia Wieniawa długo nie rozpaczała po Antku Królikowskim. Niespełna dwa miesiące po zakończeniu blisko 2-letniego związku aktorka zaczęła spotykać się z Aleksandrem Milwiwem-Baronem. Para na początku zapewniała, że nic ich nie łączy. Z biegiem czasu przestali ukrywać swój związek i w sieci chętnie publikowali swoje zdjęcia. Zaczęło się od wspólnych wakacji...

Mało tego, gwiazdy na imprezach i ściankach nie szczędziły sobie czułości, a wywiadach, choć niechętnie, słodzili sobie nawzajem. W jednym z nich Julia wyznała, dlaczego woli starszych mężczyzn:

Teraz, jak informuje Pudelek.pl, po niespełna siedmiomiesięcznym związku Julia Wieniawa i Baron rozstali się. Problemem okazała się... kariera.

Ostatnio nie mieli dla siebie czasu - twierdzi źródło "Pudelka". Julia wystartowała teraz z dużym projektem filmowym, na którym chce się skupić, on ma "The Voice". Mimo ogromnej fascynacji na początku, to się po prostu naturalnie rozeszło po kościach.