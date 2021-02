Julia Wieniawa rusza z nową marką? Fani podejrzewają, że będzie sprzedawać największy hit Instagrama

Kosmetyki do makijażu i sportowe ubrania to za mało? Fani Julii Wieniawy nie mają wątpliwości, że przedsiębiorcza aktorka niebawem ruszy z nowym, niezwykle intratnym biznesem. Nie zgadniecie, co będzie sprzedawać! Ten gadżet robi furorę w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa rusza z kolejną marką?

Julia Wieniawa idzie jak burza! Niezwykle utalentowana ciemnowłosa piękność nie ogranicza się już do śpiewania czy gry aktorskiej, którą niedawno docenił cały świat za pośrednictwem osadzenia na międzynarodowej platformie Netflix najnowszego filmu z 22-latką - "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją". Julka to również przedsiębiorcza bizneswoman i właścicielka dwóch firm: kosmetycznego imperium - Jusee Cosmetics oraz niedawno założonej marki odzieżowej - Lemiss. Wieniawa to także prężnie rozwijająca się influencerka, którą na Instagramie śledzi już ponad 1,9 mln osób.

Internauci z zapartym tchem nie tylko śledzą kwitnącą miłość Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego, makijażowe, włosowe i modowe inspiracje artystki, jej wspomnienia z zagranicznych wojaży, czy plany dietetyczne oraz treningowe, ale też w napięciu wyczekują zapowiedzi nowych projektów zawodowych swojej idolki.

Niedawno Julia zapowiedziała, że rezygnuje z alkoholu i przygotowuje się do nowego wyzwania. Podczas, gdy liczni internauci podejrzewali, że artystka planuje ciążę, inni byli pewni, że Wieniawa szykuje się do nowej roli. Jakiej? Nie wiadomo, ale spostrzegawczy internauci podejrzewają, że aktorka niebawem ogłosi światu, że założyła kolejną formę. Skąd takie podejrzenia?

Niedawno na instagramowym profilu Julii Wieniawy pojawiło się zdjęcie, na którym aktorka ćwiczy jogę w salonie, ubrana w kultowy komplet ze swojej marki Lemis. Uwagę użytkowniczek Instagrama zwróciła jednak modna opaska, w jakiej zapozowała Julka.

Skąd opaska? 😊 - zapytała jedna z internautek.

Reakcja Wieniawy była natychmiastowa:

hihihi soon 🙌🏼 - odpisała Julia Wieniawa.

Te słowa mogą wskazywać na to, że Julia już niebawem ruszy z kolejną marką, tym razem sprzedającą dodatki, w tym gumki i opaski do włosów, bądź też wprowadzi je do oferty swojej odzieżowej marki Lemiss.

Cóż, pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Julia Wieniawa choć robi karierę jako aktorka i piosenkarka, świetnie odnajduje się także w roli modelki, instagramowej instruktorki jogi, czy influencerki.

Julia jest również właścicielką dwóch prężnie działających firm, które robią furorę w mediach społecznościowych.