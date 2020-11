Julia Wieniawa założyła swoją markę odzieżową LEMISS

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa! Gwiazda znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl" niedawno wypuściła na rynek swoją markę kosmetyczną, potem prawie wygrała "Taniec z Gwiazdami" - przegrała jedynie z Edytą Zając, a teraz okazuje się, że założyła swoją markę odzieżową LEMISS. Nowa marka Wieniawy już od jakiegoś czasu była dyskretnie pokazywana w social mediach Julii Wieniawy.

Jak podaje Pudelek.pl, LEMISS to właśnie autorska marka aktorki. Marka będzie stawiać na sportowe, komfortowe ubrania, z czasem oferta ma zostać poszerzona o ubrania z kolekcji imprezowej.

Sprawdziliśmy to na stronie KRS, i wszystko się zgadza! Siedziba główna marki Julii będzie mieścić się w Dziekanowie Leśnym, a spółka została założona już w lipcu tego roku.

Tak prezentuje jeden z kompletów marki LEMISS. Julia Wieniawa zaprezentowała go na swoim Instagramie. Na razie jednak gwiazda nie wspomniała nic więcej, co i w jakich cenach zobaczymy w kolekcji. Jeśli Julia chce wpisać się w polski rynek sportowych ubrań na stałe, ceny nie powinny być znacząco wyższe od tego co jest obecnie na rynku. Dla przykładu większość polskich marek specjalizujących się w produkcji ubrań na siłownię, sprzedaje leginsy w cenie ok. 200 złotych, a topy ok. 150 złotych. Takich też cen się spodziewamy.

Skusicie się na ubrania od Julii Wieniawy? Początek kolekcji zapowiada się naprawdę interesująco! Top z dekoltem na plecach i leginsy utrzymane są w minimalistycznym stylu zrobiły na nas wrażenie. To kochamy!

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa!