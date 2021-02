Julia Wieniawa zapowiada zmiany: "Koniec winkowania". Internauci już gratulują

Julia Wieniawa ostatnio miała więcej wolnego czasu. Po zdjęciach do "Tańca z gwiazdami" mogła zająć się rozkręcaniem własnych biznesów (z kosmetykami i strojami do jogi) oraz urządzaniem nowego, przestronnego apartamentu. Nie leniuchowała! Więcej czasu poświęcała też swojemu chłopakowi Nikodemowi Rozbickimu. Na Instagramie Julia Wieniawa pokazywała wystawne kolacje i małe imprezki, jakie przygotowywała dla ukochanego, mówiła też o sobie zabawnie "żonka", piorąc i sprzątając. Ale Julka, jak sama mówi, uwielbia ponad wszystko pracować. Nic więc dziwnego, że jej najnowsze postanowienia zelektryzowały fanów.

"Lubię jak coś się dzieje. Kocham żyć intensywnie", podkreślała wielokrotnie.

ZOBACZ WIDEO Czy Julia Wieniawa i Viki Gabor rywalizują ze sobą?! 01:34

Julia Wieniawa ogłasza zmiany w swoim życiu

Julia Wieniawa pod koniec roku nieco zwolniła tempo, ale teraz bardzo cieszy się, że wraca do pracy. Zapowiedziała, że luty przeznacza na powrót do dawnej formy. I chociaż wszystkim Julia Wieniawa kojarzy się jako osoba bardzo dbająca o swoją kondycję fizyczną, bo przecież regularnie uprawia jogę, a w swoim apartamencie przeznaczyła jedno pomieszczenie na siłownię, to jednak aktorka zapowiada, że potrzebuje więcej wysiłku fizycznego, by czuć się ze sobą dobrze. Ostatnio razem z Nikodemem wyjechała w góry, by spróbować nowości – nart biegowych. Natomiast teraz zaczęła grać w tenisa. Zdradziła też, nie w jej życiu niebawem zajdą kolejne zmiany.

"Koniec winkowania. Za miesiąc mam ważny projekt i trzeba się do niego dobrze przygotować", napisała na swoim Instagramie.

Poprosiła, byśmy trzymali za nią kciuki. Będziemy!

Tak Julia Wieniawa gra w tenisa!