Joanna Racewicz została okradziona! Dziennikarka i prowadząca "Pytanie na Śniadanie" zamieściła w sieci emocjonalny wpis, który na swoim profilu udostępniła Dorota Wróblewska. Producentka pokazów pomaga koleżance z show-biznesu w zidentyfikowaniu złodziei, którzy zabrali z jej domu cenne rzeczy. Joanna Racewicz przyznała, że sprawą zajęła się już policja, jednak sama postanowiła opublikować wizerunek dwóch mężczyzn, którzy rzekomo mieli włamać się do jej domu.

APEL JOANNY RACEWICZ, KTÓRA WCZORAJ ZOSTAŁA OKRADZIONA.

PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE.

"Spojrzałam wam w oczy, dranie... I w nosie mam ochronę wizerunku oraz wszystkie te bajki o domniemaniu niewinności!

Byliście u mnie! Nieproszeni. Z buciorami i lepkimi łapami!!!

Policja szuka i wciąż nie wie, kto to, więc może Facebook pomoże?

Wilanów, środa, 14 września, ok 19.40.

Jest ich dwóch. Wchodzą do budynku, jak do siebie, mają kod (od kogo?).

Potem kilka kroków przez garaż, bezczelne spojrzenie w kamerę i schodami pożarowymi na dach. Łom pewnie w rękawie.

Znacie ich? Widzieliście gdziekolwiek? - Dorota Wróblewska udostępniła na swoim profilu na FB wpis Joanny Racewicz.