Joanna Przetakiewicz jak J.Lo, a Janachowska w sukni ślubnej. Ta impreza przejdzie do historii!

Przebierana impreza u Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa

Miłość Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa jest jak z bajki - kochają się, wspierają i zawsze mogą na siebie liczyć. Co więcej, zakochani postanowili powiedzieć sobie "tak" aż dwa razy! Pierwsza uroczystość odbyła się 29 września 2020 w domu projektantki. Z kolei drugi ślub pary odbył się w słonecznej Grecji i został zorganizowany z prawdziwą pompą. Z równie wielkim przepychem para postawiła także świętować swoją pierwszą rocznicę.

Jak już wiemy, zarówno w słowniku Joanny, jak i Rinke, nie ma miejsca na "przyziemność", dlatego para postanowiła zaszaleć i zorganizować imprezę, która na dobre przejdzie do historii. By to osiągnąć wydali... przebieraną imprezę. Udało się, bo zarówno goście, jak i gospodarze byli nie do poznania!

Podczas gdy Joanna Przetakiewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich i wskoczyła w zieloną, egzotyczną kreację, w jakiej jakiś czas temu pokazała się Jennifer Lopez, jej ukochany mąż do złudzenia przypominał legendarnego projektanta - Karla Lagerfelda.

