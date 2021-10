Rinke Rooyens przygotował niezwykłą niespodziankę dla Joanny Przetakiewicz z okazji rocznicy ślubu!

Kayah i Rinke Rooyens świętują 22. urodziny Rocha! Z tej okazji na Instagramach zarówno wokalistki jak i producenta, pojawiły się zdjęcia ich syna, a także uroczy film. Oczywiście nie zabrakło również wzruszających słów, a także wielu życzeń od znanych gwiazd. Zobaczcie, jak wygląda syn Kayah i Rinke! Zobacz także: To tym Viki Gabor zachwyciła Kayah! Czy to jest jej przepis na sukces? Kayah i Rinke Rooyens świętują urodziny syna Kayah i Rinke Rooyens wzięli ślub ponad dwie dekady temu. Chociaż wydawało się, że tworzą zgraną parę, to jednak w 2010 roku dowiedzieliśmy się o ich rozwodzie. Na szczęście pomimo rozstania, byli małżonkowie mają ze sobą bardzo dobry kontakt. Są przyjaciółmi i wygląda na to, że zawsze mogą na siebie liczyć. Ponadto są rodzicami Rocha, który właśnie skończył 22 lata! Z okazji urodzin syna zarówno na Instagramie Kayah, jak i Instastory Rinke Rooyensa, pojawiły się zdjęcia Rocha! Piosenkarka zdecydowała się zamieścić wspólną fotografię sprzed lat. Na zdjęciu widzimy mamę i syna w domowym zaciszu. Pod postem pojawił się wpis: 22 lata! Odbiłam od brzegu w nieznaną podróż... On także. Oby jak najmniej sztormów!!!Dziękuję, że dowiedziałam się, co to Miłość!!! LOVE SYNU ❤️ - napisała Kayah. Z okazji urodzin Rocha, życzenia złożyło wiele gwiazd w tym również obecna żona Rinke Rooyensa, Joanna Przetakiewicz ! - Zuchy! Prawdziwe! Obydwoje!🌹🌹🌹❤️❤️❤️💋💋💋 - Małgorzata Kożuchowska. - Mama i syn = cudo ♥️♥️ HAPPY BIRTHDAY ROCH ‼️ - Joanna Przetakiewicz. - Jesteście super❤️ Wszystkiego najlepszego Roch:) i najlepszego dla cudownej Mamuni😘😘😘 - Paulina Sykut - Jeżyna - Ale super zdjęcie. Sto lat w szczęściu dla...