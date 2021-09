Izabela Janachowska poprawiła zęby? Internauci sugerują, że gwiazda ma nowy uśmiech

Hollywoodzki uśmiech Izabeli Janachowskiej wzbudza ostatnio niemal tyle emocji co występy uczestników "Tańca z gwiazdami". Nie tylko uśmiech! Gwiazda zachwyca w programie pięknymi kreacjami, zwraca uwagę swoją energią. Nie obyło się też bez wpadki, o której długo dyskutowali internauci. Izabela Janachowska zapytała Oliwię Bieniuk o jej mamę Annę Przybylską i to wywołało spore kontrowersje. Teraz okazuje się, że czujne oko fanów "Tańca z gwiazdami" wychwyciło coś jeszcze! Chodzi o idealny uśmiech Izabeli Janachowskiej, który jeszcze do niedawna wyglądał nieco inaczej...

Izabela Janachowska poprawiła zęby?

Izabela Janachowska w ostatnim czasie zdecydowała się na spore zmiany w swojej karierze zawodowej. Tancerka odeszła z TVN i została prowadzącą "Tańca z gwiazdami", a to dopiero początek, bo nowa gwiazda Polsatu już zapowiedziała kolejne projekty. Izabela Janachowska obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-binzesie i zarazem jedną z najlepiej ubranych. Gwiazda nie ukrywa, że uwielbia stylowe i ultradrogie dodatki, które wybiera nawet do codziennych stylizacji,. Ostatnio uwagę internautów zwrócił wygląd prowadzącej "Tańca z gwiazdami", który nieco się zmienił. Chodzi o idealny, hollywoodzki uśmiech Izabeli Janachowskiej. Była tancerka może pochwalić się równymi, śnieżnobiałymi zębami, które jeszcze kilka miesięcy temu tak nie wyglądały, co dostrzegli internauci

Widzę zmianę w wyglądzie Pani Izy czy mi się wydaje? 🤔 - takie komentarze coraz częściej pojawiają się pod zdjęciami Izabeli Janachowskiej.

Internauci nie mają wątpliwości, że chodzi o nowe zęby, które mocno wpłynęły na wygląd twarzy Izabeli Janachowskiej.

NOWE ZĘBY Booooze ledwo mowi Faktycznie, za duże... Te najnowsze to faktycznie jakieś XXL

Zauważacie zmianę?

Nowy uśmiech Izabeli Janachowskiej zwracał uwagę już podczas urodzin byłej tancerki, na których pojawiła się plejada gwiazd. Prowadząca "Tańca z gwiazdami" wyglądała obłędnie w sukience od Magdy Butrym, której projekty uwielbia też Anna Lewandowska. Trzeba przyznać, że jest to uśmiech w hollywoodzkim stylu!

Na zdjęciach widać doskonale, że zęby Izabeli Janachowskiej są nie tylko nieskazitelnie białe, ale też idealnie równe. Tancerka nie komentuje tej sprawy, ale wiele gwiazd, które decydują się na poprawienie uzębienie otwarcie o tym mówi, wystarczy przypomnieć Blankę Lipińską.