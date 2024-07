Joanna Opozda, podobnie jak wiele innych polskich gwiazd, spędza majówkę za granicą. Wraz z synkiem wybrali się do słonecznej Turcji. Zatrzymali się w luksusowym hotelu The Land of Legends Kingdom, w którym znajduje się m.in. wielki park rozrywki, kilka basenów i mnóstwo innych atrakcji dla dzieci. Opozda pochwaliła się fotkami z wyjazdu oraz... nowym wózkiem Vincenta.

Joanna Opozda z synem na wakacjach

Ostatnio Joanna Opozda całą swoją uwagę poświęca wykańczaniu nowego domu - aktorka co jakiś czas pokazuje postępy przy remoncie jej wymarzonego gniazdka. Te potrafią dać w kość, dlatego gwiazda postanowiła nieco odpocząć, wybierając się w podróż z synem. Wraz z Vincentem polecieli do Turcji (podobnie jak Małgorzata Rozenek-Majdan z dziećmi), a tam zatrzymali się w hotelu The Land of Legends Kingdom, w który dzieci nie mają prawa się nudzić. Aktorka już się o tym przekonała, pisząc na Instagramie:

To miejsce jest naprawdę wspaniałe, zwłaszcza dla dzieciaków ???? Vincent jest przeszczęśliwy, a skoro on jest to ja tym bardziej ???? - cieszy się Joanna.

Co ciekawe, cena za tygodniowy pobyt w takim miejscu może wynosić nawet 20 tysięcy złotych (oczywiście z dzieckiem).

W podróż z chłopcem Joanna Opozda spakowała nowy wózek - spacerówkę marki Cybex, która kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. Gwiazda była bardzo zadowolona z wyboru:

Wózek do samolotu jest idealny - podsumowała aktorka, oznaczając markę sklepu, który podarował jej ten prezent.

Joanna Opozda wrzuciła również do sieci nagrania, na których Vincent pluska się w basenie dla dzieci. Chłopiec był tak zachwycony zabawą w wodzie, że nawet nie reagował, gdy mama wołała go po imieniu. Czysta radość:

Takiego zajaranego Vincenta jeszcze nie widziałam - pisała aktorka tuż po przylocie do hotelu.

Przed wyjazdem Joanna Opozda spędzała czas z synem w parku, pisząc:

Całkiem miła ta samotność kiedy jesteśmy RAZEM.

Cytat z "Kubusia Puchatka" wywołał trochę kontrowersji wśród jej fanów, ale jak widać, Opozda nie ma zamiaru przejmować się złośliwościami i cieszy się z wakacji z Vincentem. Tak trzymać.