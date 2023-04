Joanna Opozda porównuje zdjęcia Vincenta. Tak dużo dotąd nie pokazała

Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A", a podzas zabawy odpowiedziała na pytania fanów. Internauci najczęściej pytali o synka gwiazdy, a aktorka nie tylko zdradziła kilka faktów na temat dziecka, ale również pokazała jego zdjęcia. Na jednej z fotografii widać twarz uśmiechniętego Vincenta. Podobny do mamy? Joanna Opozda opublikowała zdjęcie Vincenta W ostatnim czasie wszyscy zastanawiają się, czy Joanna Opozda jest zakochana . Jeszcze przed chwilą podejrzewano ją o romans z popularnym raperem, Malikiem Montaną. Gwiazda pozostaje tajemnicza w tych kwestiach i zawsze odpowiada, że jest zakochana jedynie w swoim synku, Vincencie. Aktorka bardzo chroni prywatności syna, dlatego do tej pory ukrywała jego wizerunek. Na każdym ze zdjęć mały Vincent ma skutecznie zasłoniętą twarz lub jest odwrócony tyłem do obiektywu. Tymczasem okazuje się, że aktorka coraz śmielej pokazuje swoją pociechę. Tylko spójrzcie na ten kadr! Zobacz także: Joanna Opozda odchudza się po porodzie? Zdradziła swój sposób na szczupłą sylwetkę! Jedna z internautek zadała Joannie Opoździe pytanie, dotyczące wagi Vincenta: - Ile waży Vini? Jak idzie mu rozszerzanie diety? Aktorka odpowiedziała: - Super. Vini uwielbia próbować nowych rzeczy. Smakuje mu zdrowe jedzenie, co akurat bardzo mnie cieszy (jajko, awokado itd.) Jak coś jem to zawsze podchodzi, bo on też chce spróbować. A przy okazji pokazała twarz synka - ten pozował z uśmiechem na twarzy w iście świątecznej scenerii! To nie jedyny kadr, na którym widzimy niebieskie oczy Vincenta! Zobacz także: Joanna Opozda o synku: "Lepszego Mikołaja Vini nie mógł sobie wymarzyć". Kto nim był? Przy okazji kolejnego pytania Joanna Opozda pokazała synka, który wypoczywa w wózku....