Jak się okazuje, Joanna Opozda miała prawdziwe powody do radości i do świętowania - w dodatku w środku tygodnia. Z tej okazji pokazała zdjęcie ze swoją miłością! O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły i zobaczcie te urocze kadry!

Reklama

Joanna Opozda ma powody do radości

Nie da się ukryć, że codzienność Joanny Opozdy wciąż budzi w fanach ciekawość. Wszystko przez perypetie, związane z jej życiem uczuciowym. Odkąd ta rozstała się z tatą Vincenta, Antkiem Królikowskim, media z zapartym tchem śledzą poczynania byłych partnerów. Ostatnio w sieci pojawiła się informacja, że właśnie rozpoczęła się sprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego. Sama zainteresowana jednak nie wygląda na przejętą - tym bardziej że teraz ma prawdziwe powody do radości i świętowania!

Joanna Opozda instagram.com/asiaopozda

Zobacz także: Joanna Opozda opowiedziała o najgorszej randce z kolegą z branży. „To było takie dziwne”. O kogo chodzi?

Okazuje się, że syn Joanny Opozdy właśnie obchodził swoje 2. urodziny! Z tego powodu popularna mama zadbała o każdy szczegół imprezy urodzinowej. Wówczas do ich pięknego mieszkania przybyli goście i najbliższa rodzina. Vincent z kolei był otoczony swoimi rówieśnikami. Nie zabrakło uroczego tortu i licznych ozdób.

Joanna Opozda Instagram @asiaopozda

Joanna Opozda nie kryła swojego wzruszenia:

Zobacz także

Moja miłość ma 2 lata - napisała.

Reklama

Przy okazji opublikowała urocze zdjęcia, z Vincentem w roli głównej. Koniecznie je zobaczcie!

syn Joanny Opozdy Instagram @asiaopozda

Joanna Opozda Instagram @asiaopozda