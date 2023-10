Joanna Opozda zrelacjonowała, jak spędza majówkę z małym Vinim. Jej cytat pochodzący z "Kubusia Puchatka", który brzmi:

Całkiem miła ta samotność, kiedy jesteśmy RAZEM

nie wszystkim przypadł do gustu.

Gdy pani pisze o samotności to mam wrażenie, że czeka pani na współczucie. A tu nie trzeba. Bo jest pani silną kobietą. Jedno dziecko to pikuś - wytknęła jej jedna z internautek.

Joanna Opozda musiała zabrać głos.

Joanna Opozda tłumaczy się ze wpisu o samotności

Niedawno media rozpisywały się o problemach z rozwodem Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Byli partnerzy czekają na rozwód już od ponad roku. Ich relacje są napięte, a ostatnio na Instagramie aktora pojawiły się nagrania, ukazujące Joannę Opozdę w złym stanie psychicznym jeszcze podczas ciąży. W sieci wybuchła afera, a Antoni Królikowski tłumaczył, że nie był autorem szokujących wpisów, a samą sprawę zgłosił na policję.

Joanna Opozda przyznała, że mocno przeżyła, to co się wydarzyło, jednak po jednorazowym komentarzu nie wracała już do sprawy. Stara się skupiać na synku i właśnie pokazała, jak spędzają majówkę. Publikując zdjęcia z łąki, opisała je cytatem z "Kubusia Puchatka":

Całkiem miła ta samotność, kiedy jesteśmy RAZEM

Nie wszyscy jednak zwrócili uwagę na to, skąd pochodzi cytat i wypomnieli młodej mamie, że nie powinna narzekać na samotność.

Instagram @asiaopozda

Internauci postanowili również zwrócić uwagę na fakt, że Joanna Opozda nie była na łące sama, ponieważ ktoś musiał zrobić jej zdjęcie:

- Ta ciekawe kto zdj. robił ????

- To zawsze najciekawsze ???? - odpowiedziała.

Druga z fanek, była już nieco bardziej krytyczna, a na słowa "Chyba nie samotność skoro ktoś robi fotki.????", Joanna Opozda odpisała:

- Ten piękny cytat pochodzi z Kubusia Puchatka, mnie wzrusza, Ciebie bawi, każdy ma inną wrażliwość. Niektórzy wszystko biorą dosłownie, inni rozumieją czym jest metafora.

Internautka zasugerowała, że podziwia kobiety z dziećmi, jednak dodała:

- (...) Ale ma pani wsparcie i trzeba się tym cieszyć, bo gdy pani pisze o samotności to mam wrażenie, że czeka pani na współczucie. A tu nie trzeba. Bo jest pani silną kobietą. Jedno dziecko to pikuś. Mają ciężej i są naprawdę samotne i z bardzo małymi dochodami, tudzież chorymi dziećmi. Łąka piękna i wy też, ale trzeba wybierać cytaty mądrze

Joanna Opozda nie pozostawiła tego bez odpowiedzi:

- Aniu, chyba nie zrozumiałaś mojego przekazu, który jest bardzo pozytywny. Często samodzielne mamy nazywane są „samotnymi” a moim zdaniem one nie są samotne, bo zawsze są ze swoimi dziećmi ;) „samotność, kiedy jesteśmy razem trochę się wyklucza” nieprawdaż? Przynajmniej w relacji rodzic-dziecko, tak myśle ;) Dlatego ja np. lubię być nazywana „samodzielną” mamą. Zatem droga Aniu, nie użalam się nad sobą, to akurat Twoja interpretacja, która świadczy o Twoim postrzeganiu świata, nie moim. Najprościej rzecz ujmując Ty możesz widzieć szklankę do połowy pustą w ja pełną, wszystko zależy od naszego nastawienia. Wierz mi, bardzo doceniam życie, zdrowie, szczęście moich bliskich i chwile takie jak TA, kiedy mogę zaznać trochę spokoju i wytchnienia ???????? wszystkiego dobrego ????????????‍♀️????

Instagram @asiaopozda

Na szczęście majówkowe zdjęcie Joanny Opozdy z synkiem spotkało się nie tylko z pouczającymi młodą mamę komentarzami ale również miłymi słowami: