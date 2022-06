Joanna Opozda po raz pierwszy pokazała fragment twarzy synka. Jest do niej podobny?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski jakiś czas temu postanowili, że nieco się odizolują od mediów. Wystarczającego stresu dostarczyło zakochanym zainteresowanie ich ślubem i plotkami na temat ciąży aktorki. Po przepięknej ceremonii ślubnej para na trochę zniknęła, szczególnie Joanna Opozda, która kiedyś była bardzo aktywna na swoim Instagramie. Teraz aktorka powraca i znów chce utrzymywać kontakt z fanami. Gwiazda po raz pierwszy opowiedziała, jak się czuje i jak przygotowuje się do przyjścia na świat swojego dziecka. Joanna Opozda nie najlepiej czuje się w ciąży: "Nie będę ściemniać" Joanna Opozda i Antoni Królikowski przez długi czas pilnowali swojej prywatności. O ich zaręczynach fani dowiedzieli się dopiero wówczas, gdy do sieci trafiła informacja o ich ślubie. Wspaniała uroczystość odbyła się w niezwykłych okolicznościach , a na ślubie i weselu nie zabrakło prawdziwej plejady gwiazd. Jak wyjawiła później Joanna Opozda dla niej ten dzień wcale nie należał do najłatwiejszych właśnie przez obecność paparazzi. Nic więc dziwnego, że gdy później media zaczęły rozpisywać się o jej ciąży , aktorka milczała, krytykując podobne insynuacje . Dopiero dużo później przyznała, że faktycznie razem z Antkiem Królikowskim spodziewają się dziecka , ale nie chcą dzielić się tym czasem publicznie. Fani z wielką radością więc przyjmują wszelkie zdjęcia przyszłej mamy czy komentarze dotyczące jej stanu, które tak rzadko pojawiają się na profilu aktorki na Instagramie. Tym razem Joanna Opozda postanowiła zrobić wyjątek, pokazała zdjęcie z mocno już zaokrąglonym brzuszkiem i nawet zaproponowała, by internauci zadali jej pytania! Zobacz także: Joanna Opozda wróci do "Barw szczęścia" po porodzie? Mamy komentarz...