Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie rozwiodą się szybko? Sytuacja się skomplikowała!

Wiadomość o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego zszokowała i rozgrzała media. Początkowo fani nie wierzyli w doniesienia o rozpadzie ich małżeństwa, zwłaszcza że dopiero co na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Z czasem do sieci zaczęły trafiać kolejne sensacyjne informacje. Jak ustalił portal Pudelek.pl, Antonii Królikowski wyprowadził się od żony i związał się z inną kobietą. Z dnia na dzień na aktora wylewało się coraz więcej krytyki, a na jego wizerunku pojawiła się bardzo duża rysa. Przy okazji na jaw wyszły też osobiste problemy byłego partnera Joanny Opozdy. Ostatnio jednak ta sprawa ucichła. Teraz media donoszą, że małżonkowie nie rozwiodą się tak szybko. Wszystko przez pewne komplikacje. O co chodzi?

Problemy z procesem rozwodowym Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się w atmosferze skandalu. Chociaż początkowo, niektórzy sądzili, że to tylko chwilowy kryzys i aktorzy do siebie wrócą, wszystko wskazuje na to, że to koniec ich małżeństwa. Dziennikarze ustalili, że do sądu wpłynął już pozew rozwodowy Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego . Kolejne doniesienia mediów sugerują, że nie obędzie się bez orzekania o winie. Niedawno okazało się, że Joanna Opozda będzie musiała się jednak uzbroić w cierpliwość.

"Super Express" poinformował, że Joanna Opozda podjęła już pierwsze kroki w sprawie rozwodu i złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak ustalił "Fakt", do formalnego rozwiązania małżeństwa może nie dojść zbyt szybko. Redakcja tabloidu przekazała, że nadal nie wyznaczono daty pierwszej rozprawy. Może to oznaczać, że aktorzy mogą jeszcze długo poczekać na to, aż spotkają się w sądzie.

- W zeszłym roku papiery rozwodowe w Warszawie złożyło 4290 par. Większość z nich na rozprawę musi czekać pół roku, a w wielu przypadkach nawet rok. Wygląda więc na to, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda na pierwszą rozprawę będą musieli poczekać co najmniej do jesieni - czytamy w "Fakcie".

Najwyraźniej była partnerka Antoniego Królikowskiego obecnie skupiona jest jednak przede wszystkim na swoim synku. Joanna Opozda niedawno pokazała wzruszające kadry z dzieckiem. Aktorka postanowiła zabrać małego Vincenta na małe wakacje. Zdjęcia Joanny Opozdy z Vincentem rozczulają inne mamy w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci dopatrują się też szpilek wbijanych byłemu partnerowi Joanny Opozy..

