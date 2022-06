Joanna Opozda gorzko o utracie kilogramów po ciąży: "Nie wiem, czy jest czego zazdrościć"

Aktorka zaledwie kilka miesięcy temu została mamą, a dziś zachwyca szczupłą figurą. Jak udało się jej schudnąć? Sprawdźcie, co powiedziała Joanna Opozda!

Joanna Opozda w rozmowie z mediami skomentowała swoją szczupłą figurę i zdradziła, co spowodowało, że tak szybko wróciła do formy po ciąży. Młoda mama ostro trenowała i była na specjalnej diecie? Sprawdźcie, co powiedziała Joanna Opozda! Aktorka zaledwie kilka miesięcy po narodzinach dziecka zachwyca zgrabną sylwetką, ale jak sama przyznaje, inne kobiety chyba nie mają jej czego zazdrościć. Dlaczego?

Joanna Opozda schudła przez stres

Dokładnie 22 marca Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali rodzicami. Niestety, tuż po narodzinach dziecka media przekazały zaskakującą informację o rozstaniu aktorskiej pary. Jak donosił wówczas portal pudelek.pl Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się tuż przed przyjściem na świat ich syna. Według medialnych doniesień para czeka teraz na rozwód.

Od narodzin dziecka Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego minęły już ponad trzy miesiące, a młoda mama zachwyca szczupłą figurą. Czy to zasługa treningów? Nic bardziej mylnego! Joanna Opozda przyznała, że to stres przyczynił się do utraty dodatkowych kilogramów.

- Nie wiem, czy jest czego zazdrościć, bo miałam bardzo dużo stresu i po prostu mało jadłam. Jeszcze nie mogę ćwiczyć, bo mam zerwany mięsień. Fizjoterapeutka powiedziała mi, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment na to. Ale po prostu zaczęłam się zdrowo odżywiać. No i noszenie dziecka na rękach też robi swoje, a Vincent już trochę waży- aktorka wyznała w rozmowie z portalem Plotek.pl.

Kilka tygodni temu Joanna Opozda po raz pierwszy przyznała, że w czasie ciąży przytyła 18 kilogramów. Aktorka podczas relacji na InstaStories zdradziła wówczas, że chce zacząć ćwiczyć, żeby wrócić do formy- dziś wiemy już, że Joanna Opozda jednak nie może trenować, a szczupła figura to efekt stresu.

Przypominamy, że po narodzinach synka Joanna Opozda może liczyć na wsparcie swojej mamy, która od samego początku pomagała jej w opiece nad Vincentem. Aktorka wyznała nawet, że to właśnie jej mama kangurowała chłopca po porodzie.

