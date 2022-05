Antoni Królikowski będzie walczył o spotkania z synem? "Nie może się porozumieć z Joanną"

Niedługo po tym, jak do mediów przedostały się wiadomości o rozstaniu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, pojawiły się również doniesienia, że aktorka złoży pozew o rozwód. Jeden z tygodników miał dotrzeć do pierwszych szczegółów papierów rozwodowych. Co na to sam Antoni Królikowski? Joanna Opozda złożyła pozew o rozwód. Co zawiera? Joanna Opozda i Antoni Królikowski na początku lutego przywitali na świecie swojego pierwszego synka. Jednak radość z narodzin dziecka zakłóciły problemy rodzinne. Media poinformowały, że aktorzy mieli się rozstać jeszcze zanim maluch pojawił się na świecie. Oliwy do ognia dolewały kolejne wydarzenia m. in. gdy Joanna Opozda samotnie opuszczała szpital. Ani Antoni Królikowski ani Joanna Opozda nie zdecydowali się jednak zabrać głosu w sprawie, w przeciwieństwie do internautów, którzy nie darowali tego szczególnie ojcu dziecka. Mówiło się, że Antoni Królikowski cierpi po rozstaniu z Joanną Opozdą i jest "w słabej formie psychicznej". W dodatku sytuację podkręca fakt, że sporo wyznań na temat rodziny z ust Antoniego Królikowskiego pada w aktualnie emitowanym programie "Przez Atlantyk", który był kręcony jeszcze jesienią 2021 roku. Zobacz także: Antoni Królikowski na planie "Porady na zdrady". Internauci drwią: "Świetnie obsadzona rola" Media informowały również, że Joanna Opozda wniesie pozew o rozwód. Zastanawiano się czy Antoni Królikowski będzie musiał zapłacić. Dziś znane są pierwsze szczegóły pozwu. Jakie? Jak informuje tygodnik "Świat i Ludzie" Joanna Opozda miała złożyć pozew z orzeczeniem o winie. W takim wypadku oznacza to, że jeden z małżonków ponosi...