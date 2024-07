Joanna Krupa rozwodzi się z mężem. Modelka potwierdziła doniesienia, że od kilku miesięcy jest w separacji z Romainem Zago. To była jedna z najpiękniejszych par show-biznesu! Ona atrakcyjna i niezwykle sympatyczna modelka oraz prezenterka telewizyjna, on - przystojny milioner. Małżonkowie na stałe mieszkali w Los Angeles, jednak Joanna Krupa często bywała w Polsce ze względu na liczne zobowiązania zawodowe. Czy po rozwodzie zdecyduje się na przeprowadzkę do Polski?

Reklama

Zobacz też: TYLKO U NAS: Joanna Krupa szczerze o rozstaniu z mężem! Jak to zniosła? Ma z nim kontakt?

Zdradziła przed kamerą Party.pl!

Zobacz także

Polecamy: Rozwiązanie małżeństwa na zasadzie ugody – rozwód bez orzekania o winie

Joanna Krupa i Romain Zago rozwodzą się. Małżonkowie są obecnie w separacji.

Reklama

Modelka po rozwodzie wróci do Polski?