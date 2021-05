Joanna Krupa z okazji 1. urodzin Ashy postanowiła odświeżyć jej pokoik. Dostosowała wnętrze do potrzeb rocznej dziewczynki. W nowym królestwie dziecka nie brakuje zabawek sensorycznych, maskotek oraz kolorowych dodatków. Modelka zadbała również przede wszystkim o to, żeby pomieszczenie było bezpiecznie dla małej Ashy. Internauci są zachwyceni nowym wnętrzem, a szczególnie tym, że najważniejsze w nim jest dziecko a nie idealny wystrój. Zobacz także: Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcie Ashy w jej pokoiku! Fani: "jak dobrze zobaczyć normalny pokoik dla malucha" Nowy pokój córki Joanny Krupy Joanna Krupa kilka dni temu świętowała pierwsze urodziny Ashy. Ze względu na pandemię musiały odbyć się w zdecydowanie mniejszym gronie, niż sobie wyobrażała. W rozmowie z "Party" zdradziła jak bardzo podobna, z miesiąca na miesiąc, robi się do niej Asha: Codziennie dziękuję Bogu, że mam córeczkę taką jak Asha, bo jest niesamowita, najdroższa słodzinka. Zdecydowanie pokazuje, czego chce, a czego sobie absolutnie nie życzy. Kocha oglądać bajeczki, ale potrafi pokazać, że któraś jej się nie podoba. Ma zaledwie roczek, a już wie, czego chce! Moja mama mówi, że ja też nigdy nie siedziałam cicho i że jesteśmy do siebie podobne, nawet wizualnie. Joanna Krupa postanowiła odświeżyć pokoik małej Ashy z okazji jej pierwszych urodzin i dostosować go do jej potrzeb. Nie brakuje w nim ulubionych książeczek z bajkami, zabawek sensorycznych, piankowej maty, na której można się bawić a także odpoczywać a nawet... małego pianina! Moja Asha skończyła już roczek i to najwyższy czas na zmiany w jej pokoiku.❤️ Wybrałam nowe mebelki od @kinderkraftofficial , które idealnie pasują mi do wnętrza. Wejdźcie na stronę www.kinderkraft.pl i poznajcie...