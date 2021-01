Córeczka Joanny Krupy pozuje na plaży jak modelka! Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcie

Joanna Krupa pochwaliła się przepięknym zdjęciem swojej uroczej córeczki Ashy! Gwiazda zabrała swoją pociechę na plażę i postanowiła uwiecznić tą chwilę. Dziewczynka zapozowała do tej fotografii jak prawdziwa modelka! Wygląda na to, że talent do pozowania odziedziczyła po mamie. Sami zobaczcie, jak uroczo wygląda!

Córeczka Joanny Krupy znów skradła serca Internautów

Córeczka Joanny Krupy to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych dzieci na Instagramie. Piękna modelka została mamą w listopadzie 2019 roku i od pierwszych chwil życia swojej pociechy, chętnie zamieszcza jej zdjęcia w sieci. Dziewczynka szybko stała się ulubienicą fanów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia małej damy. Niejednokrotnie fotografie, czy wideo z udziałem córeczki Joanny Krupy, były hitami sieci.

Trzeba przyznać, że Asha rośnie jak na drożdżach. Pociecha modelki już bardzo dobrze radzi sobie z chodzeniem i... świetnie pozuje do zdjęć! Ostatnio Joanna Krupa zabrała swoją córeczkę na plażę. Podczas, gdy w Polsce panują srogie mrozy, Joanna Krupa korzysta z pięknej słonecznej pogody w Malibu. Modelka i jej pociecha świetnie się bawiły, a gwiazda postanowiła zamieścić na Instagramie nowe zdjęcie córeczki, właśnie z pobytu na plaży. Asha tak profesjonalnie zapozowała do fotografii, że chyba już nie ma wątpliwości, po kim odziedziczyła ten talent.

Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów i zachwytów nad małą Ashą.

- Spojrzenie małej damy 😉 - Słowiańska uroda!😍😍 - Urosła ta dziewczynka❤️🌼🌸 - Sama słodycz❤️❤️❤️ - Ślicznotka 😍😘 po mamie😍 - piszą fani.

Zobaczcie zatem tą słodką fotografię i oceńcie sami. Myślicie, że Asha pójdzie w ślady Joanny Krupy?

Joanna Krupa chętnie dzieli się zdjęciami swojej pociechy w sieci. Córeczka jest dla modelki całym światem!