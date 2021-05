Joanna Krupa pokazała niezwykłą serię zdjęć Ashy. Córeczka gwiazdy wyrasta na modelkę!

Joanna Krupa jest jedną z gwiazd, która chętnie publikuje zdjęcia córeczki w mediach społęcznościowych. Odkąd Asha przyszła na świat to ona stała się gwiazdą na instagrmowym koncie swojej mamy, a teraz modelka z okazji Dnia Matki podzieliła się z fanami serią zdjęć, na których widać jak mała Asha dorasta. Obok niepublikowanych dotąd fotek ze szpitala, najbardziej rozczulają ostatnie zdjęcia już niemal 2-latki. Córeczka Joanny Krupy to prawdziwy słodziak i już uczy się pozować do zdjęć!

Joanna Krupa z okazji Dnia Matki pokazała niezwykłą serię zdjęć Ashy

Joanna Krupa po raz pierwszy została mamą 2 listopada 2019 roku. To wtedy na świat przyszła Asha-Leigh Presley. Zdjęcia dziewczynki od razu podbiły Instagram, ale nic w tym dziwnego, w końcu Asha to urocze i uśmiechnięte dziecko. W mediach społecznościowych prowadzącej "Top Model" zobaczymy, jak córka Joanny Krupy bawi się z psami, pomaga rodzicom w obowiązkach domowych i uczy się przez zabawę. Od czasu narodzin Ashy bardzo zmieniła się sama modelka, Wygląda na to, że nabrała dystansu do siebie i zaczęła pokazywać się bez makijażu w domowym wydaniu, co jeszcze przed ciążą było niemożliwe.

Teraz Joanna Krupa zdecydowała się opublikować serię zdjęć z córeczką, których do tej pory nie pokazywała. Na fotografiach widać, jak zmienia się Asha i jak teraz wygląda życie modelki. Urocze zdjęcia skomentowali m.in. Maffashion i Jakob Kosel - w końcu oni sami jakiś czas temu powitali na świecie swoje dzieci.

Asha jest bardzo uśmiechniętym dzieckiem.

Joanna Krupa w mediach społecznościowych publikuje mnóstwo zdjęć z córeczką.