Joanna Krupa od wielu miesięcy żyje na walizkach - w Miami kręci swoje reality show "The Real Housewifes of Miami", a w Polsce nagrywa "Top Model". Ostatnio pracowała nad sesją zdjęciową, która ukazała się we francuskim magazynie FHM. Przypomnijmy: Półnaga Krupa na okładce FRANCUSKIEGO magazynu

Modelka wróciła niedawno do Miami, a stęskniony Romain Zago zgotował jej nie lada kosztowną niespodziankę - zaaranżował romantyczną kolację przy świecach nad rzeką, usypując przy tym drogę płatkami białych róż! Joanna była oczywiście zachwycona, a zdjęcie wraz z pochwałą dla narzeczonego umieściła na świeżo założonym koncie na Instagramie. Para nadrobiła także towarzyskie zaległości i spotkała się ze znajomymi w jednej z popularnych restauracji.

Zobacz zdjęcia Joanny Krupy z narzeczonym i przyjaciółmi. Prowadzi światowe życie w Miami?

Zobacz jak Joanna i Romain odpoczywają od pracy: