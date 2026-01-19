Joanna Krupa, modelka znana również z aktywizmu społecznego, zabrała głos w sprawie dramatycznej sytuacji zwierząt w schroniskach w Polsce. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym na Instagramie Krupa z trudem powstrzymywała łzy. Podkreśliła, że choć rozumie uwagę poświęcaną schronisku w Bytomiu, nie można zapominać o innych miejscach, gdzie zwierzęta potrzebują natychmiastowej pomocy. Zaapelowała zarówno do wszystkich Polaków, jak i bezpośrednio do konkretnych gwiazd.

Krupa o skandalu w schronisku w Bytomiu

Nagłośniona w mediach sytuacja w bytomskim schronisku wywołała falę oburzenia wśród Polaków. Pojawiły się zarzuty o niehumanitarne traktowanie zwierząt i nieprawidłowe wykorzystanie środków. Krupa odniosła się do tej sprawy, zaznaczając, że choć rozumie reakcje społeczeństwa, koncentracja wyłącznie na jednym miejscu jest błędna.

Jest taka fascynacja teraz, jeśli chodzi o schronisko w Bytomiu, że zapomnieliście o innych schroniskach, które potrzebują pomocy natychmiast. Dalej są mrozy. Przestańcie mówić tylko o jednym schronisku w całej Polsce, jak są dobre schroniska, które potrzebują pomocy. (...) Wy się fascynujecie ta całą sytuacją w Bytomiu, ja rozumiem, ja bym zrobiła to samo, co oni robią dla tych zwierząt. (...) Ale ludzie skupmy się na schroniskach, które natychmiast potrzebują pomocy.(...) Naprawdę już zwariować z wami. Macie obsesję na jednym punkcie, zamiast pomagać całej Polsce. Bierzcie się za siebie i do roboty. emocjonalnie apelowała Krupa

O schronisku w Bytomiu głośno zrobiło się przede wszystkim dzięki Dodzie, która nagłośniła sprawę i podjęła kolejne korki w celu wprowadzenia zmian w zarządzie obiektu. Choć sprawa jest druzgocąca i pilna, Krupa zaznaczyła, że wiele innych schronisk wciąż potrzebuje pomocy w opiece nad zwierzętami w obliczu mrozów. Dodała też, że sama włączy się w działania pomocowe na miejscu i przyleci do Polski w ciągu dwóch tygodni.

Joanna Krupa wzywa gwiazdy do działania

Joanna Krupa nie poprzestała na ogólnym apelu. W oddzielnym nagraniu zwróciła się bezpośrednio do znanych koleżanek z show-biznesu, prosząc je o zaangażowanie w akcję pomocy schroniskom. Wymieniła między innymi Maffashion, Klaudię Halejcio, Annę Lewandowską, Jessicę Mercedes, Julię Wieniawę, Omenę Mensah, Kingę Rusin oraz Agnieszkę Woźniak-Starak.

Chciałabym was zaangażować, żebyście pomagali, bo to bardzo ciężki czas dla schronisk. przekazała Joanna Krupa

Zobacz także: