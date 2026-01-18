Doda apeluje do fanów. Artystka opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy wpis, w którym prosi o pomoc w bardzo ważnej sprawie. Chodzi o trudną sytuację zwierząt w niektórych schroniskach. Doda wyjaśniła szczegóły.

Doda w bytomskim schronisku. Artystka ujawnia dramatyczne kulisy

W miniony piątek Doda osobiście interweniowała ws. zwierząt w schronisku w Bytomiu. Piosenkarka udała się do placówki, by sprawdzić, w jakich warunkach przebywają tam zwierzęta. Jej działania wywołały poruszenie. Podczas wizyty w schronisku Doda spotkała się z prezydentem Bytomia oraz kierowniczką schroniska. Artystka nagrała relację z tego spotkania i opublikowała ją w mediach społecznościowych. Doda zarzuciła kierownictwu schroniska poważne nieprawidłowości finansowe i organizacyjne. Ogromne emocje wzbudziły informacje o rzekomych zakupach realizowanych przez schronisko. Doda ujawniła fakturę na budy dla psów na kwotę 3 tysięcy złotych, których - według niej - nie ma na terenie placówki.

Chce mi pani powiedzieć, że pani kupiła budy za 3 tysiące? Gdzie są te budy? Na razie stoi u pani jacuzzi na tę fakturę wystawioną. Gdzie są budy? grzmiała Doda podczas spotkania.

Apel Dody do prokuratury i Urzędu Skarbowego

Zbulwersowana artystka nie poprzestała na interwencji w schronisku. Zwróciła się z apelem do prokuratury oraz Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie kontroli finansowej instytucji. Podkreśliła, że posiada pełną dokumentację faktur i jest gotowa ją udostępnić.

Bardzo proszę Urząd Skarbowy i prokuraturę o pilne sprawdzenie tych faktur. Wszystkie numery faktur mam ja. (…) Garaż za 30 tysięcy złotych, pani mieszkanie nie będę podawała adresu. Faktura wystawiona 9 października 2023 na Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom na garaż, który nigdy nie powstał. Dlaczego ten garaż stoi u pani? mówiła Doda.

Doda apeluje do fanów po skandalu w bytomskim schronisku

Emocje wokół dramatu zwierząt w schronisku w Bytomiu jeszcze nie opadły, a Doda właśnie zwraca się do swoich fanów z pilnym apelem. Artystka chce stworzyć konto na Instagramie, aby ujawniać kolejne patoschroniska.

Chciałabym poprosić mądrą,Bystrą,emocjonalnie stabilną osobę Żeby stworzyła konto na Instagramie,które razem ze mną będzie publikować wszystkie Patoschroniska Oraz dowody na ich temat. Chciałabym żeby to konto było prowadzone konsekwentnie i bardzo sumiennie wyłapując wszystkie nieścisłości i nagłaśniając wszelkie zło. Jest bardzo dużo dezinformacji, Dlatego potrzeba osoby która będzie umiała wszystko spokojnie zweryfikować apeluje Doda.

Od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni już zgłaszają gotowość do pomocy, drudzy są pod wrażeniem Dody, która robi wszystko, aby pomóc cierpiącym zwierzętom: "Jesteś wspaniała. Nie ważne kto, co o Tobie mówi. Jesteś dobrym człowiekiem", "nie wiem czy wiesz ale zasługujesz na wszystko co najlepsze za to co robisz dziekuje Ci" - piszą internauci.

Zobacz także: