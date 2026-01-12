Joanna Krupa znana jest nie tylko ze swojej międzynarodowej kariery modelingowej, lecz także licznych działań charytatywnych, które były szeroko komentowane w polskich i zagranicznych mediach. Gwiazda chętnie wypowiada się przede wszystkim na tematy dotyczące praw zwierząt, ale pomoga nie tylko zwierzętom. Tym razem postanowiła poruszyć kwestię pomocy w kontekście "WOŚP", łącząc swoje siły ze znanym politykiem, co wywołało duże zamieszanie.

Joanna Krupa wypowiedziała się ws. "WOŚP". Będzie działać ze znanym politykiem

Joanna Krupa od lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Zarówno przez polskie, jak i zagraniczne media kojarzona jest z walką o prawa zwierząt. Jako modelka i celebrytka wielokrotnie decydowała się na bycie twarzą kampanii mających na celu walkę o dobro zwierząt, współpracując między innymi z międzynarodową organizacją prozwierzęcą PETA. W Polsce prowadziła nawet program "Misja pies" skupiony na temacie adopcji psów i odpowiedzialnej opieki nad domowymi zwierzętami.

Joanna Krupa aktywnie wspiera również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Idąc tropem innych gwiazd, zdecydowała się przeznaczyć na licytację już nie żaden wartościowy przedmiot, a możliwość spotkania się z nią przy oryginalnej aktywności. Krupa na "WOŚP" wystawiła wspólny spacer z pieskami ze schroniska, a w dodatku w towarzystwie Roberta Biedronia. Polityk poinformował o aukcji w poście na Instagramie:

Tym razem ponownie łączymy siły i wystawiamy wspólną aukcję na WOŚP, której zwycięzca wyprowadzi z nami pieski ze schroniska. Razem zróbmy coś dobrego, dla dzieci i zwierząt. można przeczytać w opisie aukcji

Aukcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród internautów chętnie licytujących wciąż rosnącą kwotę, którą są gotowi przekazać na rzecz akcji charytatywnej za wyprowadzenie psów ze schroniska w niecodziennym towarzystwie.

Co gwiazdy wystawiły na aukcje "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w 20206 roku?

Choć "WOŚP" w ostatnich latach budzi w Polakach oraz polskich mediach niemałe kontrowersje, gwiazdy rodzimego show-biznesu nie ustają w charytatywnej pomocy, nie tylko nagłaśniając zbiórkę, lecz także biorąc w niej udział. Wielu celebrytów decyduje się wystawiać na aukcje charytatywne związane z wydarzeniem już nie tylko wartościowe lub drogocenne sentymentalnie przedmioty, lecz także spotkania oraz różnego rodzaju aktywności. Ewa Chodakowska na licytację wystawiła fizyczną i duchową przemianę, a Joanna Przetakiewicz zaryzykowała i pozwoliła wygranemu licytacji wybrać pomiędzy m.in. wspólnym spacerem, śniadaniem u niej w domu i kolacją w restauracji.

