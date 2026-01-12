Joanna Krupa podjęła decyzję ws. WOŚP. Ten wpis zdradza wszystko
Joanna Krupa, idąc w ślady wielu gwiazd polskiego show-biznesu, postanowiła zabrać głos w sprawie wzbudzającej ostatnio niemałe kontrowersje charytatywnej akcji "WOŚP" koordynowanej przez Jurka Owsiaka. Modelka zdecydowała się połączyć siły ze znanym politykiem.
Joanna Krupa znana jest nie tylko ze swojej międzynarodowej kariery modelingowej, lecz także licznych działań charytatywnych, które były szeroko komentowane w polskich i zagranicznych mediach. Gwiazda chętnie wypowiada się przede wszystkim na tematy dotyczące praw zwierząt, ale pomoga nie tylko zwierzętom. Tym razem postanowiła poruszyć kwestię pomocy w kontekście "WOŚP", łącząc swoje siły ze znanym politykiem, co wywołało duże zamieszanie.
Joanna Krupa wypowiedziała się ws. "WOŚP". Będzie działać ze znanym politykiem
Joanna Krupa od lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Zarówno przez polskie, jak i zagraniczne media kojarzona jest z walką o prawa zwierząt. Jako modelka i celebrytka wielokrotnie decydowała się na bycie twarzą kampanii mających na celu walkę o dobro zwierząt, współpracując między innymi z międzynarodową organizacją prozwierzęcą PETA. W Polsce prowadziła nawet program "Misja pies" skupiony na temacie adopcji psów i odpowiedzialnej opieki nad domowymi zwierzętami.
Joanna Krupa aktywnie wspiera również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Idąc tropem innych gwiazd, zdecydowała się przeznaczyć na licytację już nie żaden wartościowy przedmiot, a możliwość spotkania się z nią przy oryginalnej aktywności. Krupa na "WOŚP" wystawiła wspólny spacer z pieskami ze schroniska, a w dodatku w towarzystwie Roberta Biedronia. Polityk poinformował o aukcji w poście na Instagramie:
Tym razem ponownie łączymy siły i wystawiamy wspólną aukcję na WOŚP, której zwycięzca wyprowadzi z nami pieski ze schroniska. Razem zróbmy coś dobrego, dla dzieci i zwierząt.
Aukcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród internautów chętnie licytujących wciąż rosnącą kwotę, którą są gotowi przekazać na rzecz akcji charytatywnej za wyprowadzenie psów ze schroniska w niecodziennym towarzystwie.
Co gwiazdy wystawiły na aukcje "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w 20206 roku?
Choć "WOŚP" w ostatnich latach budzi w Polakach oraz polskich mediach niemałe kontrowersje, gwiazdy rodzimego show-biznesu nie ustają w charytatywnej pomocy, nie tylko nagłaśniając zbiórkę, lecz także biorąc w niej udział. Wielu celebrytów decyduje się wystawiać na aukcje charytatywne związane z wydarzeniem już nie tylko wartościowe lub drogocenne sentymentalnie przedmioty, lecz także spotkania oraz różnego rodzaju aktywności. Ewa Chodakowska na licytację wystawiła fizyczną i duchową przemianę, a Joanna Przetakiewicz zaryzykowała i pozwoliła wygranemu licytacji wybrać pomiędzy m.in. wspólnym spacerem, śniadaniem u niej w domu i kolacją w restauracji.
