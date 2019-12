Agnieszka Kaczorowska córeczkę Emilkę urodziła pod koniec lipca. Aktorka była bardzo aktywna podczas ciąży. Nie tylko prowadziła zajęcia w swojej szkole tańca, grała w serialu, ale i założyła kanał na YouTubie dla przyszłych mam. Macierzyństwo zdecydowanie dodało skrzydeł Agnieszce. Ostatnio na Instagramie wyznała, że zawsze pragnęła zostać mamą.

Przyznaję, że zawsze marzyłam o założeniu rodziny, o dzieciach... Wiedziałam, że spełniając to marzenie będę szczęśliwa, ale nie sądziłam, że AŻ TAK❗️❤️ Bycie mamą to dla mnie rola priorytetowa. Czuję niewiarygodną siłę każdego dnia. I nawet gdy ledwo widzę na oczy, to chcę wstać i chcę pokazywać jej świat.