Kto powiedział, że przy dwójce dzieci nie ma już czasu na nic? Agnieszka Sienkiewicz zdecydowanie nie zgadza się z tym stwierdzeniem i na swoim Instagramie odczarowuje złe uroki macierzyństwa. Aktorka niedawno po raz drugi została mamą i żadne obowiązki nie są jej straszne. Zobaczcie, jak radzi sobie z niemowlęciem w kuchni! Za kilka miesięcy malutka będzie potrafiła już wszystko przyrządzić z mamą.

Agnieszka Sienkiewicz gotuje z córką

Agnieszka Sienkiewicz swoją drugą pociechę urodziła pod koniec lipca. Tym samym, gwiazda serialu "Przyjaciółki" stała się mamą dwóch córek: 3-letniej Zosi i 4-miesięcznej Marysi. Aktorka nie zdecydowała się na długi urlop macierzyński, a już niespełna 7 tygodni po urodzeniu dziecka wróciła do pracy. W wychowaniu dziewczynek pomaga jej mąż, Mikołaj Gauer. Para na ślubnym kobiercu stanęła 2 lata temu.

Mąż Agnieszki nie lubi gotować, stąd Agnieszka odpowiada za dietę całej rodziny. Wydawać by się mogło, że z dwójką dzieci, to będzie problem, jednak nic bardziej mylnego. Aktorka pokazała na Instagramie, jak dziewczyny pomagają jej w kuchni. Może nie do końca pomagają, ale za to z pewnością nie przeszkadzają. ;)

Uwielbiam gotować dla mojej rodziny chociaż przyznaję, że gotowanie z dwójką dzieci nie jest najprostsze.Kuchnia wygląda zazwyczaj jak po przejściu tornada, ale wiem jak fundamentalne znaczenie dla rozwoju moich dzieci ma ich żywienie w okresie 1000 pierwszych dni życia. Zgadzacie się ze mną? - zapytała aktorka w sieci.

Podczas gdy Agnieszka gotowała, jej starsza pociecha malowała obrazki na lodówce, a młodsza słodko spała w chuście przytulona do mamy. Internauci zachwycili się, jak gwiazda sprawnie radzi sobie w kuchni. Nie brakowało ciepłych słów pod zdjęciem ze strony fanów. Agnieszka zdradziła, że gotowanie nie męczy jej, a jest dla niej przyjemnością.

Zobaczcie uroczą fotkę Agnieszki z córeczkami. Wykonał ją mąż gwiazdy, Michał. Dobre ma oko? Naszym zdaniem zdecydowanie tak!

Agnieszka Sienkiewicz z córeczką Marysią.

Instagram