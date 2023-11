1 z 5

Joanna Koroniewska była jedną z głównych gwiazd serialu "M jak miłość". Aktorka wcielała się tam w postać Małgosi Mostowiak, najmłodszej siostry Marka, Marty oraz Marysi. Choć serial zapewnił jej ogromną popularność, w pewnym momencie Joanna Koroniewska postanowiła się z nim pożegnać. Jej postać nie została jednak uśmiercona. Małgosia Mostowiak obecnie przebywa za granicą. To daje nadzieję fanom "M jak miłość" na to, że Koroniewska wróci jednak do obsady.

Joanna Koroniewska postanowiła skomentować wszelkie plotki na temat jej powrotu do obsady "M jak miłość" za pośrednictwem Instagramu. Aktorka w szczerych słowach napisała, dlaczego nie wyobraża sobie, aby znowu mogła wcielić się w postać Małgosi. Zobacz naszą galerię i dowiedz się więcej!

