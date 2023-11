Reklama

Dziś w mediach pojawiła się sensacyjna wiadomość, że Kacper Kuszewski odchodzi z "M jak miłość"! Aktor po 18 latach postanowił zrezygnować z roli Marka Mostowiaka! Przez cały dzień wszyscy zastanawiali się, co stanie się z wątkiem Marka, do kiedy Kacper będzie grał w serialu i czy to na pewno prawda, że odchodzi z serialu. Teraz wszystko jest już jasne. Kacper wydał oświadczenie!

Oświadczenie Kacpra Kuszewskiego:

Szanowni Państwo, a więc przyszedł ten moment. Po osiemnastu latach rozstaję się z serialem "M jak miłość" i postacią Marka Mostowiaka. To była trudna decyzja i długo do niej dojrzewałem. Byłem przecież związany z serialem od pierwszego dnia zdjęciowego, niemal od początku mojej zawodowej drogi. Miałem tu możliwość grać u boku wspaniałych aktorów, od których uczyłem się aktorskiego rzemiosła, oraz pracować ze wspaniałą ekipą filmową, dzięki której poznałem wszystkie tajniki planu filmowego i pracy przed kamerą Miałem szczęście być jednym z bohaterów historii, którą pokochała cała Polska. Sukces "M jak miłość" to ewenement na skalę światową, tyle milionów widzów przez wszystkie te lata, rekordy oglądalności i niezmiennie najchętniej oglądany serial w polskiej telewizji. Wiem, że sympatia widzów zostanie ze mną na zawsze. Jestem za to wszystko losowi bardzo wdzięczny Ale nawet najpiękniejsze historie trzeba kiedyś zakończyć i ruszyć dalej, po nowe doświadczenia. Największa frajda w zawodzie aktora to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości i dowiadywanie się w ten sposób czegoś nowego o życiu, o ludziach i o sobie samym. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele ciekawych ról i aktorskich wyzwań. I bardzo liczę na to, że będziecie Państwo nadal mi kibicować. Bardzo dziękuję wszystkim fanom serialu, wasza sympatia dla Rodziny Mostowiaków była wspaniałą nagrodą za naszą pracę. Dziękuję za wszystkie serdeczne słowa i gesty, za listy, za otwarte serca. Nie martwcie się, Marek nie zniknie tak od razu, po wakacjach jeszcze przez kilka tygodni będzie pojawiał się w Waszych domach. A historia naszej serialowej rodziny będzie toczyć się dalej, pojawią się nowe ciekawe wątki i być może... powrócą jakieś postaci z przeszłości, kto wie?

Dla mnie zaczął się jednak czas rozstań i pożegnań. Nie uda się o wszystkich napisać za jednym zamachem, więc podzielę to na kilka części. Pierwsze pożegnanie miało miejsce wczoraj. W kuchni Mostowiaków zagrałem moją ostatnią scenę z Dominiką Kluźniak, wspaniałą aktorką i cudowną osobą. Dominiko, dziękuję Ci z całego serca! Jestem wielkim szczęściarzem, że spotykam na mojej drodze takich ludzi jak ty. Lepszej serialowej żony nie mógłbym sobie wymarzyć. Uwielbiam z Tobą pracować i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy przed kamerą lub na scenie. Na dziś to tyle, ciąg dalszy nastąpi, teraz muszę lecieć. Za chwilę powinienem być na planie, zostało mi jeszcze sporo scen do zagrania. I chyba znów się spóźnię, niestety!

Jak na decyzję Kacpra zareagowała produkcja serialu "M jak miłość"?

Przyjęliśmy decyzję Kacpra Kuszewskiego ze zrozumieniem. Jeszcze się nie żegnamy, aktor do połowy lipca pracuje na planie, a Marek Mostowiak tak prędko nie zniknie z ekranów. Mogę zdradzić, że bohater wyjedzie za granicę - powiedziała nam Karolina Baranowska PR serialu "M jak miłość".

Marek wraz z rodziną ma udać się do Dublina! Żałujecie, że Kacper Kuszewski odchodzi z serialu?

