Premiera musicalu „Error” odbyła się 17 lutego na Scenie Mniejszej Teatru Capitol w Warszawie. To właśnie tam Janina Dowbor, najstarsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, zadebiutowała na scenie, spełniając swoje marzenia o aktorstwie. Wśród publiczności nie zabrakło rodziców oraz babci Katarzyny Dowbor, którzy przybyli, aby wesprzeć 16-latkę podczas tego wyjątkowego momentu. Cała rodzina nie kryła wzruszenia i dumy. To jednocześnie pierwszy raz, kiedy Dowborowie pokazali córkę

Córka Joanny Koroniewskiej została aktorką

Do tej pory rodzice Janiny Dowbor bardzo chronili prywatność swoich dzieci. Tym razem zdecydowali się przełamać tabu i po raz pierwszy pokazali twarz swojej 16-letniej córki. Joanna Koroniewska napisała wprost: „Janka idź swoją drogą. Będziemy dmuchać w Twoje skrzydła. To jest ten moment, w którym nie możemy Cię już chronić. Pamiętaj, że jesteś pięknym, zdolnym i mądrym człowiekiem. Na to gdzie jesteś pracowałaś konsekwentnie od 6 roku życia.”. Oboje z Maciejem Dowborem podkreślali, jak dumni są z osiągnięć Janiny.

Musical „Error” dotyka tematyki zagubienia w cyfrowym świecie, samotności oraz presji społecznej, co czyni go szczególnie bliskim młodym ludziom. Janina Dowbor zagrała jedną z głównych ról, a jej występ został przyjęty przez widownię z ogromnym entuzjazmem. Publiczność nagrodziła ją burzą oklasków, a sama Janina na scenie prezentowała się w kilku różnych wcieleniach, przechodząc aktorską metamorfozę.

Podczas premiery musicalu „Error” nie mogło zabraknąć najważniejszych osób w życiu Janiny Dowbor. Rodzice - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - z dumą obserwowali debiut córki z pierwszego rzędu. Obok nich siedziała Katarzyna Dowbor, babcia Janiny, znana prezenterka telewizyjna. Wspólne zdjęcia po spektaklu, pełne wzruszeń i uścisków, potwierdziły, jak ważna była to chwila dla całej rodziny.

Internauci zachwyceni córką Joanny Koroniewskiej, Janką

Pierwsze rodzinne zdjęcia Dowborów z Janką zrobiły furorę w mediach społecznościowych. Do tej pory ani Joanna Koroniewska ani Maciej Dowbor nie pokazywali zdjęć z dziećmi, chroniąc ich prywatność. Teraz, kiedy ich starsza córka Janina, rozpoczyna swoją drogę zawodową, wspierają ją z całych sił. Ich rodzinne zdjęcia wywołały poruszenie w mediach społecznościowych. Oto, co piszą internauci pod zdjęciami z premiery, które Dowborowie opublikowali na Instagramie:

