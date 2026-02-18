Joanna Koroniewska pozuje z 16-letnią córką: "Wyglądacie jak siostry"
Janina Dowbor, 16-letnia córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zagrała w musicalu „Error” w Teatrze Capitol w Warszawie. Wydarzenie poruszyło całą rodzinę, a dumni rodzice zdecydowali się po raz pierwszy publicznie pokazać jej twarz. Zdjęcia Dowborów z córką zrobiły furorę w sieci.
Premiera musicalu „Error” odbyła się 17 lutego na Scenie Mniejszej Teatru Capitol w Warszawie. To właśnie tam Janina Dowbor, najstarsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, zadebiutowała na scenie, spełniając swoje marzenia o aktorstwie. Wśród publiczności nie zabrakło rodziców oraz babci Katarzyny Dowbor, którzy przybyli, aby wesprzeć 16-latkę podczas tego wyjątkowego momentu. Cała rodzina nie kryła wzruszenia i dumy. To jednocześnie pierwszy raz, kiedy Dowborowie pokazali córkę
Córka Joanny Koroniewskiej została aktorką
Do tej pory rodzice Janiny Dowbor bardzo chronili prywatność swoich dzieci. Tym razem zdecydowali się przełamać tabu i po raz pierwszy pokazali twarz swojej 16-letniej córki. Joanna Koroniewska napisała wprost: „Janka idź swoją drogą. Będziemy dmuchać w Twoje skrzydła. To jest ten moment, w którym nie możemy Cię już chronić. Pamiętaj, że jesteś pięknym, zdolnym i mądrym człowiekiem. Na to gdzie jesteś pracowałaś konsekwentnie od 6 roku życia.”. Oboje z Maciejem Dowborem podkreślali, jak dumni są z osiągnięć Janiny.
Musical „Error” dotyka tematyki zagubienia w cyfrowym świecie, samotności oraz presji społecznej, co czyni go szczególnie bliskim młodym ludziom. Janina Dowbor zagrała jedną z głównych ról, a jej występ został przyjęty przez widownię z ogromnym entuzjazmem. Publiczność nagrodziła ją burzą oklasków, a sama Janina na scenie prezentowała się w kilku różnych wcieleniach, przechodząc aktorską metamorfozę.
Podczas premiery musicalu „Error” nie mogło zabraknąć najważniejszych osób w życiu Janiny Dowbor. Rodzice - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - z dumą obserwowali debiut córki z pierwszego rzędu. Obok nich siedziała Katarzyna Dowbor, babcia Janiny, znana prezenterka telewizyjna. Wspólne zdjęcia po spektaklu, pełne wzruszeń i uścisków, potwierdziły, jak ważna była to chwila dla całej rodziny.
Internauci zachwyceni córką Joanny Koroniewskiej, Janką
Pierwsze rodzinne zdjęcia Dowborów z Janką zrobiły furorę w mediach społecznościowych. Do tej pory ani Joanna Koroniewska ani Maciej Dowbor nie pokazywali zdjęć z dziećmi, chroniąc ich prywatność. Teraz, kiedy ich starsza córka Janina, rozpoczyna swoją drogę zawodową, wspierają ją z całych sił. Ich rodzinne zdjęcia wywołały poruszenie w mediach społecznościowych. Oto, co piszą internauci pod zdjęciami z premiery, które Dowborowie opublikowali na Instagramie:
Wielkie gratulacje. Asiu ale macie piękna córkę. Pozdrawiam i życzę samych wspaniałości
To naprawdę twoja córka Joasiu, możesz być dumną mamą, ale bardziej jak siostra niż córka. Niech spełnia swoje marzenia
Zjawiskowa. I jak to napisała @hanna_lis wszystko, co piękne po mamie
Pierwszy raz pokazujecie chyba Jankę. Gdzie wy ją chowaliście? Jaka piękna młoda kobieta. Muszę obejrzeć ten musical. Gratuluję:)
Tak do babci i taty podobna trochę.
Jejku jaką masz śliczną i dużą córcie... Wyglądacie jak siostry, serio... Ale tak myślę, że córcia bardzo podobna do babci... Gratulacje dla rodziców i Janki.
