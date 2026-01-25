Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są małżeństwem od 2014 roku i niezmiennie aż po dziś dzień są uznawani za jedną z lepiej dobranych par w rodzimym show-biznesie. Doczekali się dwóch córek - 16-letniej dziś Janiny i niemal 8-letniej Heleny. Od samego początku jednak niewiele mówią o dziewczynkach i nie wystawiają ich wizerunku na świecznik. W wywiadzie z naszą reporterką dziennikarz zdradził dokładne powody.

Maciej Dowbor szczerze o córkach

Choć Joanna i Maciej chętnie pokazują w mediach społecznościowych drobne urywki ze swojego życia, bacznie strzegą swojej prywatności, a przede wszystkim prywatności córek. Nie pokazują ich wizerunku w sieci i sporadycznie o nich wspominają. Przy okazji rozmowy z naszą reporterką Maciej Dowbor zrobił wyjątek i przyznał, że przed nimi, jako rodzicami, niezwykle trudny moment - starsza z pociech powoli opuszcza gniazdo!

My jesteśmy rodzicami 16-latki i 8-latki, niespełna 8-latki. I widzimy, jak szybko od czasu posiadania takiego dzieciaczka, który właściwie wymaga ciągłej opieki, staliśmy się rodzicami osoby praktycznie dorosłej. I to jest oczywiście wspaniały moment i to też jest bardzo ciekawe i bardzo wzbogacające wydarzenie. Ale też uświadamiam, że ten nasz czas jako rodziców takich 100% powoli się w tym przypadku kończy. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy w świetnych relacjach całe życie. Ale wiadomo, że ten powolutku zbliżający się syndrom opuszczonego gniazda, przynajmniej przez jedno z piskląt, zbliża się wielkimi krokami

Maciej Dowbor przyznał również, że od początku z żoną byli zgodni w kwestii chronienia wizerunku pociech. Jak podkreślił, nie zamierzają tego zmieniać w trosce o ich bezpieczeństwo i spokój.

My wychodzimy z takiego założenia, że chcielibyśmy naszym dzieciom dać taką czystą kartę. (...) Dajmy im szansę, żeby chociaż w szkole nie były w jakiś sposób stygmatyzowane. Chociażby za sprawą tego, że gdzieś w tej przestrzeni medialnej występują. (...) Istnieje duże ryzyko i duże niebezpieczeństwo, że takie dziecko później będzie poddawane krytyce. Chociażby kwestia hejtu

Prezenter wypowiedział się także w temacie gwiazd i influencerów, którzy chętnie wystawiają swoje dzieci na świecznik.

