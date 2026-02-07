Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają apartament w Warszawie, ale również swoje własne lokum w Hiszpanii. Jesteście ciekawi, jak wyglądają ich wnętrza? Joanna Koroniewska uwielbia aranżacje wnętrz i ma to swoje odzwierciedlenie w miejscach, w których mieszka.

Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor całe urządzanie swojego obecnego miejsca zamieszania relacjonowali w mediach społecznościowych. Nie ukrywali również, że wiele realizacji zrobili we współpracy barterowej. Ich wnętrza byłyby spełnieniem marzeń niejednego z nas. Zobaczcie, jak mieszkają.

Salon w mieszkaniu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Salon w mieszkaniu Koroniewskiej i Dowbora ma wysokość dwóch kondygnacji. W jej centrum znajdują się meble wypoczynkowe w kolorze białym, co aktorka komentowała słowami:

Tak więc centrum naszego salonu stanowią wygodne i piękne fotele oraz sofa. Wiem, zaraz zagrzmicie, że białe, więc pewnie niepraktyczne... Otóż nie! Bardzo praktyczne, bo już (niestety) udało nam się kanapę lekko zaplamić ale bez problemu ją wyczyściliśmy i po plamie nie ma ani śladu! Kochamy nasz nowy salon i będziemy w nim spędzać każdą wolną chwilę na kanapie przy kominku i przed tv!

Uwagę zwraca również nowoczesne a jednocześnie ekstrawaganckie oświetlenie. W dalszej części znajduje się jadalnia oraz część kuchenna.

Kuchnia Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają również przestronną i nowoczesną kuchnię, której aranżacja była spełnieniem ich marzeń. W jej centrum znajduje się ponad trzy i pół metrowa wyspa.

Moim największym marzeniem od zawsze było mieć wyspę w kuchni. A jak już spełniać marzenia to z rozmachem! Firma podjęła się dla mnie jej wykonania, choć nie wierzyłam, że to możliwe! Zapewnili mnie, że tak i zbudowali mi wyspę, która ma… ponad 3,5 metra!?

Samo wnętrze aktorka komentowała słowami:

Piękna i pojemna kuchnia, ale czy będziemy w niej więcej gotować?! No cóż…

Zarówno tu, jak i w całym domu, Dowborowie również postawili na całą świetlną oprawę i nowoczesne lampy.

Łazienka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Łazienka również utrzymana jest w jasnej kolorystyce. Tuż nad zlewem znajduje się duże lustro, które nadaje pomieszczeniu przestrzenności. Oto kilka zdjęć z mieszkania Dowborów.

fot. Instagram @joannakoroniewska

