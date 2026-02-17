Janina Dowbor po raz pierwszy zadebiutowała na scenie w Teatrze Capitol. 16-letnia córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora poszła w ślady swoich rodziców oraz babci, Katarzyny Dowbor i najwyraźniej zamierza zostać aktorką i związać swoje życie ze sceną bądź telewizją. Jej rodzice do tej pory chronili wizerunek swoich dzieci, ale teraz Joanna Koroniewska napisała wprost, że "nie mogą dłużej jej chronić" i ma ich pełne wsparcie. Tak dziś wygląda 16-letnia Janina Dowbor!

Debiut Janiny Dowbor w musicalu na scenie Teatru Capitol

Pierwsza ważna premiera w życiu Janiny Dowbor miała miejsce 17 lutego na Scenie Mniejszej warszawskiego Teatru Capitol. To wieczór, który już na zawsze zapisze się w historii rodziny Dowborów. Premiera multimedialnego musicalu „Error” zgromadziła tłumy, a wśród nich najbliższych młodej debiutantki, czyli jej rodziców i babcię.

Musical „Error” skupia się na tematach, które elektryzują młode pokolenie, czyli zagubieniu w cyfrowym świecie, samotności i presji społecznej. 16-letnia Janina Dowbor wcieliła się w jedną z głównych ról, zaskakując wszystkich swoją grą aktorską. Już od 6. roku życia konsekwentnie pracowała na ten moment, a teraz zaprezentowała się szerszej publiczności.

Janina na scenie przechodziła metamorfozę i widzowie mogli zobaczyć ją w kilku wcieleniach. Publiczność nagrodziła musical burzą oklasków.

Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor i Katarzyna Dowbor wspierają 16-letnią Janinę

Podczas wielkiego debiutu Janiny Dowbor nie mogło zabraknąć najważniejszych osób w jej życiu. W pierwszym rzędzie zasiedli Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, czyli dumni rodzice, którzy przez lata chronili prywatność swojej córki, oraz Katarzyna Dowbor, babcia i słynna prezenterka. Rodzina przybyła, aby przeżyć razem z Janiną jej pierwszy spektakl, a wspólne zdjęcia i wzruszające uściski na ściance potwierdziły, że mocno wspierają 16-latkę.

Po premierze Joanna Koroniewska opublikowała emocjonalny wpis, w którym nie kryła dumy. Podkreśliła, że to „pierwsza premiera teatralna naszej Janki” i wspomniała o długiej, wytrwałej pracy córki: „Na to gdzie jesteś, pracowałaś konsekwentnie od 6 roku życia”.

Janka idź swoją drogą. Będziemy dmuchać w Twoje skrzydła.To jest ten moment, w którym nie możemy Cię już chronić.Pamiętaj, że jesteś pięknym, zdolnym i mądrym człowiekiem. Na to gdzie jesteś pracowałaś konsekwentnie od 6 roku życia. - napisała Joanna Koroniewska na Instagramie

Prosiła również o wyrozumiałość i wsparcie, zaznaczając, że musical „Error” to opowieść nie tylko dla młodzieży, ale i dorosłych o tym, czego młodzi ludzie potrzebują najbardziej.

