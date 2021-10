Joanna Jarmołowicz imprezuje z innym mężczyzną. Tabloid opublikował odważne zdjęcia aktorki!

Zaledwie kilka dni temu Joanna Jarmołowicz zdradziła swoim fanom, że już wkrótce zostanie mamą! Gwiazda serialu "M jak miłość" pokazała wówczas zdjęcie z dużym ciążowym brzuszkiem i przyznała, że maleństwo pojawi się na świecie za kilkanaście tygodni. Szybko okazało się, że Joanna Jarmołowicz urodzi syna- o płci dziecka poinformowała w rozmowie z portale plejada.pl. Teraz radosne informacje skomentowała przyszła babcia, Małgorzata Ostrowska-Królikowska! Co powiedziała mama Jana Królikowskiego, czyli partnera Joanny Jarmołowicz? Małgorzata Królikowska czeka na narodziny wnuka Małgorzata Ostrowska- Królikowska w rozmowie z "Faktem" nie ukrywa, że jest zachwycona tym, że już wkrótce zostanie babcią. Gwiazda "Klanu" zdradziła także, że już od dawna marzyła, żeby mieć wnuka. Gdy tylko się dowiedziałam, aż podskoczyłam z radości, bo już od dawna chciałam nią być. Paweł też się cieszy- powiedziała Małgorzata Ostrowska- Królikowska. Dziennik próbował dowiedzieć się, czy w związku ze zbliżającymi się narodzinami dziecka, Joanna Jarmołowicz i syn aktorki planują również ślub. Czy Małgorzata Ostrowska- Królikowska uchyliła rąbka tajemnicy? To pytanie nie do mnie, tylko do dzieci, ja nie czuję się upoważniona, by o tym opowiadać. Najważniejsze jest to, że będziemy dziadkami i będziemy rozpieszczać naszego wnuka- powiedziała w rozmowie z "Faktem". Przypominamy, że Joanna Jarmołowicz do tej pory nie zdradziła, jakie imię wybrała dla maleństwa. Małgorzata Królikowska czeka na narodziny wnuka. Już wkrótce Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski zostaną rodzicami.