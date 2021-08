Kilka tygodni temu na jaw wyszła skrywana tajemnica Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Jak się okazało, zakochani już za chwilę powiedzą sobie sakramentalne "tak"! To już naprawdę ostatni moment na przygotowania ślubne, a w mediach pojawia się coraz więcej wieści na temat tego wydarzenia. Według kolejnych doniesień, już wiadomo, gdzie para młoda i goście będą bawić się na przyjęciu weselnym. To jeden z najbardziej lubianych przez celebrytów lokali! Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski w podróży przedślubnej? Zobaczcie zdjęcie! Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub. Gdzie odbędzie się ich wesele? Po 12 latach znajomości , przyjaźń Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego , przerodziła się w miłość. Ich związek wyszedł na jaw w ubiegłym roku , jednak jak wiadomo, nie obyło się również bez kryzysów. Para nawet rozstała się na kilka miesięcy, ale na szczęście ich miłość przezwyciężyła nieporozumienia, dlatego dziś możemy mówić o ślubie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! Jak jakiś czas temu udało się dowiedzieć magazynowi "Party", że zakochani powiedzą sakramentalne "tak" na początku sierpnia w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Wśród zaproszonych gości obok rodziny i przyjaciół, znalazło się wiele gwiazd. Oczywiście po uroczystości zaślubin państwo młodzi zaproszą gości na wesele, jednak do tej pory wszystko było owiane tajemnicą. Teraz jednak według informacji portalu Plotek.pl, już wiadomo, gdzie odbędzie się przyjęcie. Przyjęcie weselne odbędzie się w pałacu w Zdunowie. Wybór nie dziwi, bowiem to bardzo popularne miejsce wśród celebrytów. W 2018 roku chociażby zdecydowali się na jego wynajem Rafał Maślak i Kamila Nicpoń...