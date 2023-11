Joanna Jarmołowicz urodziła! Jak udało nam się dowiedzieć, gwiazda serialu "M jak miłość" kilka dni temu została mamą po raz pierwszy! Aktorka i Jan Królikowski, brat Antka Królikowskiego, zostali rodzicami zdrowego chłopca. Joanna Jarmołowicz zdradziła na Instagramie imię maleństwa. Zobaczcie poniżej!

O ciąży gwiazdy dowiedzieliśmy się 22 maja, kiedy na Instagramie pokazała zaokrąglony brzuszek. Joanna będąc w błogosławionym stanie sporadycznie dodawała nowe zdjęcia. Pokazała m.in. fotografie z baby shower. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że będzie miała syna. Dziś chłopiec jest już na świecie.

W poniedziałek wieczorem Joanna Jarmołowicz postanowiła osobiście pochwalić się swoim szczęściem. Na jej Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie, pod którym aktorka umieściła emocjonalny wpis. Gwiazda "M jak miłość" zdradziła w nim między innymi, jak ma na imię jej synek.

Kochani, kochanieńcy, kochaniutcy! Mamy to! W czwartek w nocy razem z @jan_ignacy zostaliśmy rodzicami tego wspaniałego chłopca. Ma na imię Józef i jest najpiękniejszy i najsłodszy na świecie. Dziś wróciliśmy do domku. Z tej okazji, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie przez dziewięć miesięcy mojej ciąży, a także wspaniałej ekipie pracowników Szpitala im. Świętej Rodziny, którzy sprawili, że czułam się podczas pobytu tam jak w domu. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI ❤️ - czytamy we wpisie Joanny Jarmołowicz na Instagramie.