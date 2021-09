Julia Królikowska wyszła za mąż! Jej wybranek to sporo starszy od niej sportowiec

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego, po wielu miesiącach walki z ciężką chorobą. Aktor zostawił piątkę dzieci oraz swoją ukochaną żonę Małgorzatę, która czuwała przy swoim mężu do ostatniej chwili. Teraz na łamach "Faktu" wdowa opowiedziała, jak przeżywa okres żałoby. Padły wzruszające słowa. Zobacz także: To było ostatnie marzenie Pawła Królikowskiego. Prawie się spełniło... Małgorzata Ostrowska - Królikowska wyjawiła, jak przeżywa okres żałoby po mężu Wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego była dla wszystkich ogromnym szokiem. Chociaż wszyscy wiedzieli, że aktor zmagał się z chorobą i od 20 grudnia 2019 roku przebywał w szpitalu, to jednak każdy głęboko wierzył, że artysta wygra tę walkę. Niestety 27 lutego media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Rodzina, przyjaciela i fani aktora pogrążyli się w żałobie. Dla Małgorzaty Ostrowskiej - Królikowskiej , która przeżyła z mężem 30 lat wspólnego życia, był to ogromny cios. Aktorka wyjawiła na łamach "Faktu" jak radzi sobie z tą ogromną tragedią. Wdowa opowiedziała, jak spędza okres żałoby. Trzeba jakoś żyć. Nie mam problemu z organizacją czasu. Nie brakuje nam zajęć domowych. Moje córki chętnie gotują teraz za mnie obiady, grają ze mną w szachy czy planszówki. Z przyjemnością spędzam czas z nimi i synami. Małgorzata Ostrowska - Królikowska miała nadzieję, że wkrótce uda jej się wrócić na plan "Klanu". Niestety przez panującą pandemię, TVP zawiesiło nagrania do serialu, w którym aktorka gra od przeszło 20 lat. Z tego też względu artystka znalazła sobie inne zajęcie, które pomaga jej odsunąć myśli na bok. Mam też ogródek, który potrzebuje...