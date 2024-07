Dziś 21 marca - początek kalendarzowej wiosny. Aby zima już nie wróciła, topi się tradycyjnie Marzannę, a uczniowie, by zachować tradycję, powinni uciec się z lekcji. Co robiła Joanna Jabłczyńska? Zrywała się z innymi czy była prymuską, która jako jedyna idzie do szkoły?

Bardzo lubiłam Dzień Wagarowicza - kiedy było postanowienie, że przychodzimy do szkół w przebraniach. I pamiętam, mam takie zdjęcia w piżamie z misiem. Natomiast jeśli chodzi wagary, to obciach się przyznać, ja nie mogłam w ogóle się zrywać z lekcji, bo miałam tyle nieobecności, że każda kolejna mogła dla mnie skończyć egzaminem komisyjnym - mówi Party.pl Joanna Jabłczyńska.

Co robiła Joasia, by nie mieć problemów z koleżankami i kolegami z klasy? Posłuchajcie całego wywiadu.

Joanna Jabłczyńska jako dziecko występowała w program telewizyjnych dla dzieci i często nie było jej z tego powodu w szkole. Ale jak mówi była pilną uczennica, teraz jest radcą prawnym z zawodu i aktorką.

Joanna Jabłczyńska jest teraz też uczestniczką programu Agent-Gwiazdy.