Anna Lewandowska sumiennie dokumentuje swoje życie w sieci. Jej profile na portalach społecznościowych to pamiętnik prawdziwej sportsmenki, w którym nie brakuje zdjęć z codziennych aktywności fizycznych, dietetycznych porad i motywacyjnych poradników. Żona Roberta często naraża się na krytykę, ale zdarza się, że nawet hejterzy nie mają się do czego przyczepić. Przypomnijmy: Lewandowska poszła w ślady Kate Rozz. Tym razem to nie przytyk

Trenerka nawiązuje też kolejne znajomości w show-biznesie. Anna przez ostatni weekend brała udział w akcji charytatywnej T-Mobile "Pomoc mierzona kilometrami". Na miejscu mocno zakolegowała się z Joanną Jabłczyńską. Aktorka "Na Wspólnej" również znana jest z ogromnego zamiłowania do sportu, co pozwoliło znaleźć im wspólny język.

Po powrocie do domu obie panie nie szczędziły sobie serdeczności na Instagramie. Mamy wrażenie, że inicjatywa znanego operatora to nie ostatni projekt, w którym widzieliśmy je razem...

Lewandowska i Jabłczyńska pasują na przyjaciółki?

