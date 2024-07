Anna Lewandowska nie ma ostatnio łatwego życia. Jak każda osoba zaczynająca karierę w show-biznesie, po kilku miesiącach zachwytów, przyszedł czas na zmierzenie się z krytyką. Szczególnie bezlitośni dla niej wydają się internauci, którzy wytykają absolutnie każde, nawet najmniejsze potknięcie sportsmenki. Przypomnijmy: Lewandowska nie ma chwili wytchnienia. Znów podpadła fanom

Reklama

To wszystko nie zraża żony Roberta do dalszego działania. Na jej Facebooku pojawiło się zdjęcie z drogi do Kołobrzegu, gdzie weźmie udział w akcji "Pomoc mierzona kilometrami" organizowanej przez T-Mobile. Nie to jednak zwróciło uwagę jej fanek. Na zdjęciu Lewandowska zaprezentowała bowiem zdecydowanie jaśniejsze włosy i można już śmiało nazwać ją blondynką. Póki co, wielbicielki jej bloga są zachwycone.

A wam jak się podoba w takie odsłonie?

Zobacz: Lewandowska ma spore problemy. Chodakowska wie dlaczego

Zobacz także

Reklama

Amerykańskie wakacje Anny i Roberta Lewandowskich: