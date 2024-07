Agnieszka Włodarczyk:

Mistrzyni lumpeksowych zakupów bardzo mi zaimponowała. Dziewczyna ma coś w głowie i w szafie, ale i skłonność do zbyt kompleksowego popadania w klimat lat 80. A to nie zawsze służy jej urodzie. Jeden symbol - kolor, torebka, szpilki, owszem, ale to wystarczy. Najchętniej widziałabym ją w stylizacji na lata 40. Ołówkowa linia spódnic i sukienek, idealnie ułożone loki niczym Dita von Teese, dżinsy biały T-shirt. Mogłaby zestawić ze sobą dwa okresy w modzie i stworzyć własny, niepowtarzalny styl - ocenia stylistka