Od gwiazd wymaga się, aby cały czas wyglądały rewelacyjnie. Dlatego znani i lubiani, gdy tylko dostaną zaproszenie na konferencję jakiejś firmy kosmetycznej, to wybierają się na nie z ogromną ochotą. Zawsze podczas spotkania mogą przetestować nowości kosmetyczne, a gdy event dzieje się w SPA zdarza się, że skorzystają z darmowych zabiegów. Dziś w godzinach południowych marka OPI zaprosiła do jednego z warszawskich salonów kosmetycznych urodowe dziennikarki i gwiazdy na prezentację nowej kolekcji lakierów do paznokci. Przy okazji goście mogli zrobić sobie modny manicure.

Na evencie pojawiła się Joanna Horodyńska, która za każdym razem, gdy bryluje pojawia się publicznie wygląda zniewalająco. Tym razem stylistka postawiła na stylizację w delikatnych pastelowych odcieniach. Wybrała luźny top, wiosenne rybaczki i metaliczne szpilki. Na subtelny look postawiła również Magda Modra. Gwiazda Polsat Cafe na konferencji miała zwiewną sukienkę z koronkowym gorsetem i kremowe szpilki z odkrytymi palcami.

Specjaliści zadbali o to, aby gwiazdy z salonu wyszły w pełni zadowolone ze swoich paznokci i wypielęgnowanych dłoni. Dziś rusza sezon pokazów największych polskich projektantów. Zarówno Horodyńska, jak i Modra uwielbiają takie wydarzenia. Dlatego modny manicure jest niezbędnym elementem ich wieczorowych stylizacji.

