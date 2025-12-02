Na premierze spektaklu "Trójkącik" w Scenie Relax w Warszawie pojawiła się plejada gwiazd, ale to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli w centrum uwagi. Tuż po oficjalnej części odbyło się afterparty, na którym aktorzy świetnie się bawili - zobaczcie zdjęcia.

Kaczorowska i Rogacewicz znów w centrum uwagi

To zdecydowanie ich czas w show-biznesie. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jako para generują ogromne zainteresowanie, gdziekolwiek się nie pojawiają - tak też było podczas oficjalnej premierze sztuki w Scenie Relax w Warszawie. Kaczorowska i Rogacewicz już wkrótce sami staną się bohaterami przedstawienia, nad którym intensywnie pracują - a to wszystko za sprawą udanych występów w "Tańcu z Gwiazdami", które stały się dla nich inspiracją do sztuki taneczno-muzycznej "Siedem" (taki mieli numer jako uczestnicy). Ta swoją premierę będzie mieć w 2026 roku.

Kaczorowska i Rogacewicz w świetnych nastrojach na imprezie

To z tego powodu Agnieszka Kaczorowska zrezygnowała z udziału w kolejnej serii "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Swoją energię i czas poświęca na nowe projekty - spektakl jest tylko jednym z nich. Niedawno wypuściła własną linię perfum , niezmiennie pracuje również na planie "Klanu".

Wraz z Marcinem Rogacewiczem znaleźli jednak czas na udział w oficjalnej teatralnej premierze. Co ciekawe, tuż po wzięli udział w afterparty, na którym świetnie się bawili w towarzystwie innych aktorów. Jak donoszą paparazzi, z imprezy wyszli jako jedni z ostatnich, tuż przed północą, wsiadając razem do taksówki.

Zobaczcie fotki!

Zobacz także: Mikołaj Bagi Bagiński wszystko potwierdził ws. Kaczorowskiej i Rogacewicza po finale "TzG"!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na afterparty po spektaklu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na afterparty po spektaklu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na afterparty po spektaklu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na afterparty po spektaklu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na afterparty po spektaklu