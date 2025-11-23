Mikołaj "Bagi" Bagiński, zwycięzca jubileuszowego sezonu "Tańca z Gwiazdami", opublikował na YouTube emocjonujący vlog, który ukazuje kulisy finałowego odcinka show. W materiale pojawiły się zaskakujące informacje dotyczące atmosfery panującej w studiu Polsatu. Bagi, który tańczył w duecie z Magdaleną Tarnowską, zdecydował się na szczerą relację zza kulis. Padły nieoczekiwane słowa na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, który wcześniej oskarżał uczestników o hejt... Jak było naprawdę?

"Bagi" ujawnia napiętą atmosferę podczas finału "Tańca z Gwiazdami"

W swojej relacji Mikołaj Bagiński ujawnił nieoczekiwane szczegóły dotyczące zachowania Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy również brali udział w programie. Choć para nie zakwalifikowała się do finału, ich obecność na planie wzbudziła duże emocje, szczególnie po tym, jak po odpadnięciu nie pożegnali się z pozostałymi uczestnikami i szybko opuścili studio.

Z relacji "Bagiego" wynika, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stanowczo unikali kontaktu z resztą uczestników. Jak opowiedział w swoim vlogu, mimo jego sympatii do wspomnianej pary, ich postawa była wyraźnie zdystansowana.

Ja wam powiem tak, ja jako taka osoba, która jest najmłodsza stąd, myślę, że mam prawo po prostu trochę wam zrelacjonować, co tutaj się dzieje. I trochę mieć luz, co i kto o mnie powie. Więc, za mną Aga i Marcin. Ja ich bardzo lubię, ale oni nie gadają z innymi tutaj po prostu - powiedział wprost youtuber relacjonując kulisy

Już wcześniej było głośno o tym, że Kaczorowska i Rogacewicz skupiają się wyłącznie na sobie, nie podejmując kontaktu z innymi osobami obecnymi w studio "Tańca z Gwiazdami", a teraz zwycięzca 17. edycji to potwierdził.

"Bagi" znów zabiera głos po finale "Tańca z Gwiazdami"

Finałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbył się w studiu Polsatu i był zwieńczeniem jubileuszowej edycji popularnego show. Kryształową Kulę zdobyli Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy od początku sezonu budzili sympatię widzów. Po ich zwycięstwie w sieci wybuchła afera, a wielu fanów programu pisało wprost, że nie wygrał taniec, ale TikTok. Mikołaj Bagiński zabierał już głos w tej sprawie, a nawet żartował, że odeśle Kryształową Kulę, a teraz znów wraca wspomnieniami do programu i jego najnowszy vlog wzbudził spore emocje.

Oglądaliście już?

Fot. Wojciech Olkusnik/East Mikołaj Bagiński reaguje na krytykę po finale „Tańca z gwiazdami”

Zobacz także: