Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to para, o której nieustannie jest głośno. W ostatnim czasie zakochani coraz częściej pokazują się razem i chętnie wybierają się na branżowe eventy. Tym razem zaszczycili swoją obecnością na premierze sztuki "Trójkącik". Para była w świetnym humorze i z uśmiechem pozowała dla fotoreporterów na ściance. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcia!

Tak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ujawnili swój związek

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie ujawnili swój związek podczas pierwszego odcinka 17. edycji "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat. Wówczas na pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny, czy są zakochani, aktor namiętnie pocałował swoją partnerkę. I choć Kaczorowskiej oraz Rogacewiczowi nie udało się wygrać programu, to jednak nie przestaje być o nich głośno, a fani oraz media chętnie przyglądają się dalszemu rozwojowi ich relacji.

Zakochani nie tylko wiodą szczęśliwe życie w sferze prywatnej, ale także połączyli siły w sferze zawodowej. Warto bowiem wspomnieć, że już na początku 2026 roku będzie miał premierę ich wyjątkowy spektakl aktorsko-taneczny "Siedem".

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na premierze spektaklu "Trójkącik"

Tymczasem para nie zwalnia tempa i chętnie pokazuje się razem na różnego rodzaju eventach. Tym razem Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wybrali się do Sceny Relax na premierę sztuki "Trójkącik". Zakochani na ten wieczór postawili na czarne, eleganckie kreacje. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcia!

fot Artur Zawadzki/REPORTER

Fot. Anita Walczewska/East News

Fot. Anita Walczewska/East News

Fot. Anita Walczewska/East News

Fot. Anita Walczewska/East News

