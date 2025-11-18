Agnieszka Kaczorowska opublikowała w mediach społecznościowych poruszające nagranie i dodała obszerny wpis, który chwyta za serce. To już pewne. Agnieszka Kaczorowska właśnie ogłosiła koniec swojej przygody z "Tańcem z Gwiazdami". Tancerka pojawiła się aż w 8 edycjach, ale jak podkreśla, to 17. była dla niej wyjątkowa za sprawą duetu z Marcinem Rogacewicze, jej partnerem również w życiu prywatnym.

Agnieszka Kaczorowska wymownie i dosadnie napisała: „Nie zobaczycie mnie w kolejnej edycji. Czas na taniec na własnych zasadach”.

Agnieszka Kaczorowska podsumowuje udział w "Tańcu z Gwiazdami"

17. edycja „Tańca z gwiazdami” była dla Agnieszki Kaczorowskiej wyjątkowa, bo jej partnerem tanecznym był Marcin Rogacewicz, który jak się okazało w programie jest również jej partnerem życiowym. W trakcie trwania programu tancerka oficjalnie potwierdziła swój związek z aktorem, a ich gorący pocałunek przeszedł do historii. Tancerka podkreśla, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" był dla niej bardzo ważny i pojawił się takim momencie jej życia, kiedy bardzo tego potrzebowała. Co więcej, córki Agnieszki Kaczorowskiej miały okazję zobaczyć mamę w tanecznym show, co też ma dla niej ogromne znaczenie.

Dziękuję za ten taneczny rok. Program @tanieczgwiazdami wrócił do mojego życia w bardzo ważnym momencie. Potrzebowałam potańczyć, a w zasadzie WYtańczyć. Tak też się stało. Dziękuję za tę możliwość. Dałam z siebie absolutnego MAXa! Ale taka już jestem… jak coś robię to całym sercem, całą sobą.Jeśli poruszyłam choć jedno inne serce tym, co tworzę na parkiecie, to cieszę się, wzruszam i dziękuję. - napisała Agnieszka Kaczorowska

Tancerka podkreśla, że taniec z Marcinem Rogacewiczem to było dla niej największe szczęście:

Za mną 8 edycji. 3 finały. Jedna kryształowa kula. Kilkukrotnie, stwierdzam z dumą, bardzo dobrze wykonałam swoje trenerskie zadanie. To jednak ta ostatnia edycja #TzG była dla mnie absolutnie wyjątkowa… Tańczyć z kimś kogo się kocha to największe szczęście. Dziękuję @marcin_rogacewicz - dodała tancerka

Agnieszka Kaczorowska planuje nowy etap kariery

Choć Agnieszka Kaczorowska odchodzi z „Tańca z gwiazdami”, nie zamierza porzucać swojej pasji. W swoim wpisie zapewniła fanów, że taniec nadal będzie obecny w jej życiu:

W tym roku wiele razy usłyszałam 'Ty musisz tańczyć'… i to Wam i sobie mogę obiecać. Będę tańczyć. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Nie zobaczycie mnie w kolejnej edycji @tanieczgwiazdami … Teraz czas na taniec na własnych zasadach… - dodała Agnieszka Kaczorowska

Kibicujecie dalszej karierze Agnieszki Kaczorowskiej?

Zobacz także:

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz Wojciech Olkusnik/East News