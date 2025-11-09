Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najpopularniejszych par w naszym rodzimym-show biznesie. Wszystko przez ich namiętny, publiczny romans, który przerodził się w oficjalny związek. Teraz zakochani wspólnie pojawili się w telewizji, gdzie nie zabrakło osobistych wyznań.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaskakują wyznaniem

Bez wątpienia w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza naprawdę sporo się dzieje. Odkąd para ogłosiła, że jest w oficjalnym związku, ci znaleźli się na językach fanów. Pomimo, że sami zainteresowani spotkali się ze skrajnymi opiniami, nie zamierzają ukrywać swojej miłości. Ostatnio sporo czułości w ich wykonaniu mogliśmy oglądać na najbardziej roztańczonym parkiecie w Polsce - parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Pomimo, że para nie dotrwała do wielkieg finału, poza tańcem wciąż sporo się u nich dzieje. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podzielili się radosnymi wieściami. Wówczas okazało się, że zakochani wracają do telewizji! Tym razem jednak w zupełnie innej odsłonie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Pytaniu na śniadanie"

Para ogłosiła, że już w niedzielny poranek będziemy mogli ich oglądać na antenie "Pytania na śniadanie". Nie bez powodu. Zakochani mają kolejne powody do świętowania - wówczas okazało się, że już zaraz będziemy mogli zobaczyć ich wspólny spektakl o tytule "7". To właśnie na jego temat rozmawiali na antenie TVP 2 z prowadzącymi. Zakochani nie ukrywali, że to dla nich wyjątkowo ważny projekt:

To nasze dziecko powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Prowadzący "Pytania na śniadanie" porozmawiali także o tanecznej przygodzie Marcina Rogacewicza. Ten przyznał, że pokochał tą aktywność. Głośno się zastanawiał na antenie, dlaczego tak późno rozpoczął tą taneczną przygodę:

Dlaczego tak późno, dlaczego tak długo czekałeś? zapytał sam siebie.

Para zdradziła także sekret udanego związku:

Słuchamy siebie nawzajem i to jest wolność skwitowali.

