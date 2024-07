W miniony poniedziałek w Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła. Okazuje się, że podczas wydarzenia miał miejsce mały skandal. Według świadków w pierwszym rzędzie zabrakło miejsca dla Edyty Olszówki, a jej miejsce zajął mało znany bloger modowy. Zobacz: Blogerki przyćmiły gwiazdy na pokazie mody

Fakt ten nie spodobał się Dorocie Wróblewskiej, która na swoim Facebooku napisała odezwę do gwiazdek internetu.

Wpisem oburzyła się Jessica Mercedes, która była obecna na imprezie, oraz sama odstąpiła miejsca wyżej wymienionej aktorce.

- To moze nie wrzucajmy znowu wszystkich bloggerek do jednego wora i napiszmy wprost, która sie tak zachowała?! Ja ustapilam swojego miejsca w pierwszym rzędzie Pani Edycie Olszowce, a sama stałam i robiłam zdjęcia lustrzanka obok fotoreporterów, aby mieć materiał na bloga, wiec prosze nie pisać, ze WSZYSTKIE gwiazdorzymy! P.S. Mniej hejtu na blogerki, bo nie wszystkie na hejt zasługują! [pisownia oryginalna]

W dalszej części blogerka usprawiedliwiała swoją wypowiedź i broniła dobrego imienia swoich koleżanek

- Nie, tylko to niesprawiedliwe. To tak jakby mówić, że wszyscy aktorzy gwiazdorzą, kiedy jeden komuś podpadnie, albo że wszyscy dziennikarze są nierzetelni, kiedy jakiś jeden nie wyśle komuś wywiadu do autoryzacji. Piszcie wprost o kogo chodzi, a nie obrażajcie wszystkich A ja o swojej sytuacji napisałam, bo nie chcę, aby ktoś myślał, że to ja wczoraj się tak zachowałam, bo większość komentujących tutaj, którzy nie znają sprawy od razu słysząc blogerki myślą pewnie o Macademina, Maff, Karoli, czy o mnie. [pisownia oryginalna]