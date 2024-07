Wczoraj w Hollywood odbyła się tzw. "próba generalna" przed rozdaniem Oscarów czyli wręczenie prestiżowych Złotych Globów. Na czerwonym dywanie nie zabrakło największych gwiazd, byli wielcy zwycięzcy i nieoczekiwani przegrani, a wszystko to w tradycyjnym już hollywoodzkim stylu. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na czerwonym dywanie podczas rozdania Złotych Globów 2014

Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była Jennifer Lawrence. Aktorka nie dość, że zdobyła statuetkę za drugoplanową rolę w "American Hustle" to jeszcze znów ukradła show i to o niej pisze się dziś najwięcej. Tym razem dało o sobie znać poczucie humoru gwiazdy, która widząc jak jej koleżanka Taylor Swift udziela zaaferowana wywiadu, zakradła się za nią i zaczęła stroić straszne miny. Nie umknęło to oczywiście kamerze, a zdjęcia i filmiki z tego zabawnego momentu natychmiast obiegły internet. Widząc takie sytuacje zupełnie się nie dziwimy, że Jennifer jest ulubienicą amerykańskiej publiczności.

Tak Jennifer Lawrence wygłupiała się na Złotych Globach. Urocza?

Gwiazdy na czerwonym dywanie podczas ceremonii Złotych Globów 2014: